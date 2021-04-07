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Си Цзиньпин призвал Евросоюз проявлять независимость и самостоятельность
Си Цзиньпин призвал Евросоюз проявлять независимость и самостоятельность
Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне антикитайских санкций ЕС и США из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне в разговоре с канцлером Германии... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:26
2021-04-07T16:26
си цзиньпин
евросоюз
мид кнр
ангела меркель
великобритания
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне антикитайских санкций ЕС и США из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на то, что ЕС проявит "стратегическую самостоятельность" и будет "независимо делать свои выводы", следует из сообщения МИД КНР.Он также подчеркнул, что у китайско-европейских отношений есть новые возможности для развития, но они также сталкиваются с различными вызовами."Самое главное - четко понять главный вектор развития отношений между Китаем и ЕС со стратегической точки зрения, уважать друг друга и исключать вмешательство", - заявил Си Цзиньпин.Он выразил готовность Китая вместе с ЕС обсудить ряд важных политических вопросов, углублять и расширять практическое сотрудничество во всех сферах.Отношения ЕС и Китая обострились в конце марта, когда страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай ввел ответные меры, глава делегации ЕС в Китае был вызван в МИД КНР.
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си цзиньпин, евросоюз, мид кнр, ангела меркель, великобритания, китай, сша, в мире

Си Цзиньпин призвал Евросоюз проявлять независимость и самостоятельность

16:26 07.04.2021
 
© REUTERS / Yoan Valat/Pool Председатель КНР Си Цзиньпинь во время пресс-конференции в Париже. 25 марта 2019
 Председатель КНР Си Цзиньпинь во время пресс-конференции в Париже. 25 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© REUTERS / Yoan Valat/Pool
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне антикитайских санкций ЕС и США из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на то, что ЕС проявит "стратегическую самостоятельность" и будет "независимо делать свои выводы", следует из сообщения МИД КНР.

"Развитие Китая - возможности для ЕС. Мы надеемся, что ЕС будет независимо делать свои выводы и давать оценки, и на самом деле проявит свою стратегическую самостоятельность", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Он также подчеркнул, что у китайско-европейских отношений есть новые возможности для развития, но они также сталкиваются с различными вызовами.
"Самое главное - четко понять главный вектор развития отношений между Китаем и ЕС со стратегической точки зрения, уважать друг друга и исключать вмешательство", - заявил Си Цзиньпин.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже. 9 декабря 2019 года - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 13:11
Кто вакцинирует Европу от вируса ослабленной самостоятельности
Он выразил готовность Китая вместе с ЕС обсудить ряд важных политических вопросов, углублять и расширять практическое сотрудничество во всех сферах.
Отношения ЕС и Китая обострились в конце марта, когда страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай ввел ответные меры, глава делегации ЕС в Китае был вызван в МИД КНР.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 17:35
Захарова прокомментировала заявления Борреля о России и Китае
 
Си ЦзиньпинЕвросоюзМИД КНРАнгела МеркельВеликобританияКитайСШАВ мире
 
 
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