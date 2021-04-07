https://ria.ru/20210407/evrosoyuz-1727226655.html

Си Цзиньпин призвал Евросоюз проявлять независимость и самостоятельность

Си Цзиньпин призвал Евросоюз проявлять независимость и самостоятельность

Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне антикитайских санкций ЕС и США из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне в разговоре с канцлером Германии... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:26

2021-04-07T16:26

2021-04-07T16:26

си цзиньпин

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне антикитайских санкций ЕС и США из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на то, что ЕС проявит "стратегическую самостоятельность" и будет "независимо делать свои выводы", следует из сообщения МИД КНР.Он также подчеркнул, что у китайско-европейских отношений есть новые возможности для развития, но они также сталкиваются с различными вызовами."Самое главное - четко понять главный вектор развития отношений между Китаем и ЕС со стратегической точки зрения, уважать друг друга и исключать вмешательство", - заявил Си Цзиньпин.Он выразил готовность Китая вместе с ЕС обсудить ряд важных политических вопросов, углублять и расширять практическое сотрудничество во всех сферах.Отношения ЕС и Китая обострились в конце марта, когда страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай ввел ответные меры, глава делегации ЕС в Китае был вызван в МИД КНР.

https://ria.ru/20210331/peregovory-1603600575.html

https://ria.ru/20210401/borrel-1603840508.html

великобритания

китай

сша

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си цзиньпин, евросоюз, мид кнр, ангела меркель, великобритания, китай, сша, в мире