Си Цзиньпин призвал Евросоюз проявлять независимость и самостоятельность
© REUTERS / Yoan Valat/Pool Председатель КНР Си Цзиньпинь во время пресс-конференции в Париже. 25 марта 2019
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне антикитайских санкций ЕС и США из-за предполагаемых нарушений прав человека в Синьцзяне в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду на то, что ЕС проявит "стратегическую самостоятельность" и будет "независимо делать свои выводы", следует из сообщения МИД КНР.
"Развитие Китая - возможности для ЕС. Мы надеемся, что ЕС будет независимо делать свои выводы и давать оценки, и на самом деле проявит свою стратегическую самостоятельность", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
Он также подчеркнул, что у китайско-европейских отношений есть новые возможности для развития, но они также сталкиваются с различными вызовами.
"Самое главное - четко понять главный вектор развития отношений между Китаем и ЕС со стратегической точки зрения, уважать друг друга и исключать вмешательство", - заявил Си Цзиньпин.
Он выразил готовность Китая вместе с ЕС обсудить ряд важных политических вопросов, углублять и расширять практическое сотрудничество во всех сферах.
Отношения ЕС и Китая обострились в конце марта, когда страны ЕС, а также США, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении лиц и организаций из Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай ввел ответные меры, глава делегации ЕС в Китае был вызван в МИД КНР.