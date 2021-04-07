https://ria.ru/20210407/evrodeputaty-1727265459.html

Евродепутатов возмутила ситуация со стульями на встрече в Турции

Евродепутатов возмутила ситуация со стульями на встрече в Турции

Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре, где в ходе официального визита руководителю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:20

2021-04-07T19:20

2021-04-07T20:21

эрик мамер

европарламент

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

европейский совет

турция

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Депутаты Европарламента высказали возмущение случившимся в Анкаре, где в ходе официального визита руководителю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен не предложили стул рядом с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.Накануне в ходе официальных переговоров лидеров институтов ЕС и президента Турции Фон дер Ляйен пришлось довольствоваться диваном в стороне от Эрдогана и Мишеля, которые заняли два имевшихся в зоне протокольной фотосъемки стула.По мнению главы группы социалистов в Европарламенте Гарисии Перес Ираче, инцидент связан с дискриминацией женщин в Турции, учитывая недавний выход Анкары из Стамбульской конвенции по защите женщин. "Сначала они вышли из Стамбульской конвенции, а теперь оставляют без стула председателя Европейской комиссии во время официального визита. Это стыдно", - написала депутат в Twitter.В свою очередь евродепутат из Франции Рафаэль Глюксманн указывает, что европейские руководители не первый раз сталкиваются с "унижением" во время зарубежных визитом. Глюксманн сравнил зарубежные поездки европейских деятелей с передвижением по минному полю.Бельгийский депутат ЕП Том Вандекенделаре написал в Twitter, что его соотечественник - глава Европейского совета Шарль Мишель - мог предложить свой стул Фон дер Ляйен или попросить обеспечить место принимающую сторону.В то же время, как сообщает бельгийская газета LeSoir со ссылкой на источники в ЕС, "турецкая сторона вежливо принимала двух лидеров в четком соответствии с правилами международного протокола". Мишель, в свою очередь, "мог спровоцировать инцидент, если бы попытался внести изменения в расстановку стульев на месте".Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил в среду, что глава европейской комиссии уже поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при проведении международных визитов избегать подобных ситуаций. По словам Мамера, протокольная служба Еврокомиссии не принимала участия в этот раз в поездке из-за связанных с коронавирусом ограничений.Он пояснил, что Фон дер Ляйен была удивлена ситуацией со стульями, но предпочла "уделить внимание сути вопроса, а не протоколу". Мамер сказал, что пресс-служба ЕК не может судить о причинах, почему Фон дер Ляйен предложили то или иное место, "это надо спрашивать у принимающей стороны".Мамер указал также, что "на переговоры этот инцидент не повлиял, глава ЕК смогла обсудить все запланированные вопросы".

https://ria.ru/20210407/oshibki-1727197115.html

https://ria.ru/20210407/situatsiya-1727177828.html

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эрик мамер, европарламент, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, европейский совет, турция, в мире