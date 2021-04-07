https://ria.ru/20210407/ermitazh--1727212832.html
Эрмитаж с 1 мая вводит льготные билеты для нескольких категорий населения
Эрмитаж с 1 мая вводит льготные билеты для нескольких категорий населения
Государственный Эрмитаж с 1 мая вводит льготные билеты для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов первой и второй групп, которые смогут посетить Зимний... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:16
2021-04-07T16:16
2021-04-07T16:34
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Государственный Эрмитаж с 1 мая вводит льготные билеты для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов первой и второй групп, которые смогут посетить Зимний дворец за 300 рублей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.Как уточнил Пиотровский, билеты для льготников будут продаваться в пределах квот на посещение Эрмитажа по установленным сеансам.Он объяснил, что стоимость билетов стала ниже для определенных категорий посетителей благодаря увеличению доходов музея. "Все то, что называется льготы, платится из карманов Эрмитажа. Мы кое-что заработали и сейчас сочли возможным сделать такие сниженные цены", — отметил Пиотровский.При этом он высоко оценил государственную поддержку учреждений культуры, в том числе и Эрмитажа, на фоне ограничений в период пандемии коронавируса. "В какой-то мере, благодаря поправке в конституцию об обязанности государства поддерживать культуру в этом году, правительство компенсировало очень многим учреждениям культуры выпадающие доходы – и Эрмитажу тоже, (хотя) и не полностью. Это позволило сохранить заработную плату на уровне прошлого года", — прокомментировал Пиотровский.Сейчас, если зайти на сайт Эрмитажа, стоимость электронного входного билета в главный музейный комплекс составляет 500 рублей.
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новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Государственный Эрмитаж с 1 мая вводит льготные билеты для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов первой и второй групп, которые смогут посетить Зимний дворец за 300 рублей, сообщил генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
"Мы вводим льготы с 1 мая: в главный корпус дети, студенты, пенсионеры и инвалиды приходят за 300 рублей. Главный штаб для всех этих категорий будет в ближайшие полгода бесплатным", — рассказал он журналистам.
Как уточнил Пиотровский, билеты для льготников будут продаваться в пределах квот на посещение Эрмитажа по установленным сеансам.
Он объяснил, что стоимость билетов стала ниже для определенных категорий посетителей благодаря увеличению доходов музея. "Все то, что называется льготы, платится из карманов Эрмитажа. Мы кое-что заработали и сейчас сочли возможным сделать такие сниженные цены", — отметил Пиотровский.
При этом он высоко оценил государственную поддержку учреждений культуры, в том числе и Эрмитажа, на фоне ограничений в период пандемии коронавируса.
"В какой-то мере, благодаря поправке в конституцию об обязанности государства поддерживать культуру в этом году, правительство компенсировало очень многим учреждениям культуры выпадающие доходы – и Эрмитажу тоже, (хотя) и не полностью. Это позволило сохранить заработную плату на уровне прошлого года", — прокомментировал Пиотровский.
Сейчас, если зайти на сайт
Эрмитажа, стоимость электронного входного билета в главный музейный комплекс составляет 500 рублей.