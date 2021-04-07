Долги перед горняками шахты "Алексиевская" погасят в течение двух недель
14:10 07.04.2021 (обновлено: 19:12 07.04.2021)
КЕМЕРОВО, 7 апр - РИА Новости. Долги по зарплате горнякам обанкротившейся шахты "Алексиевская" погасят в течение двух недель, заявил на пресс-конференции губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Ранее сообщалось, что общая задолженность по зарплатам перед шахтерами обанкротившейся шахты "Алексиевская" составляет более 200 миллионов рублей, проблему невыплаты заработной платы работникам "Алексиевской" премьер-министр России Михаил Мишустин затронул в ходе двусторонней встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым 6 марта. Глава правительства поручил провести координационные совещания с представителями правоохранительных органов. Также Мишустин пообещал решить проблему с выплатой зарплаты работникам "Алексиевской".
"Благодаря помощи правительства РФ мы с сегодняшнего дня приступаем к выплате — погашению задолженности на шахте "Алексиевская". Я дал поручение в течение двух недель эти выплаты произвести", – сказал Цивилев.
Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области и находится под управлением угольной компании "Полысаевская". Ранее угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году.
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Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда Владимир Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.