Педиатр рассказал, какие болезни стали реже встречаться у детей
08:21 07.04.2021 (обновлено: 10:27 07.04.2021)
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тяжелые формы заболевания, например, почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и нервной системы стали реже встречаться у детей в Москве, произошло это благодаря налаженной системе оказания помощи, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ "Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ" Исмаил Османов.
"Есть болезни, которых стало меньше, - это прогрессирующие, тяжелые формы заболеваний, к примеру, тяжелые формы заболевания почек, заболевания ЖКТ, системных заболеваний, сердечно-сосудистой системы, нервной системы", - рассказал Османов.
Он отметил, что тяжелых случаев стало гораздо меньше благодаря четко налаженной трехуровневой системе оказания медицинской помощи детям. Очень важно, когда на первом уровне у участкового педиатра возникает настороженность в плане возможного любого серьезного заболевания, даже с тяжелым прогнозом, подчеркнул он.
"Например, заболевания почек могут длительно у детей протекать бессимптомно или с эпизодами температуры на фоне вирусной инфекции, катаральных явлениях. Если педиатр не подойдет к этому грамотно и профессионально, то полечит ОРЗ, ОРВИ, отит, фарингит, аденит и все. Но при грамотном подходе он обязательно сделает анализ мочи и при необходимости УЗИ, привлечет других специалистов, таким образом на самых ранних стадиях мы выявим начинающуюся инфекцию мочевой системы - пиелонефрит. И чем раньше мы выявим, тем эффективнее будет лечение и исход заболевания", - уточнил врач.
По его словам, в структуре заболеваний у детей наиболее часто встречаются заболевания верхних дыхательных путей, заболевания желудочно-кишечного тракта и травмы различного рода - черепно-мозговые, конечностей, спины. Это то, что доминирует в структуре заболеваемости.
"Увеличивается метаболический синдром у детей, который сопровождается ожирением, избыточной массой тела, артериальной гипертензией - повышением давления, и инсулинорезистентностью, то есть у этих детей высока вероятность развития сахарного диабета и гипертонической болезни. Здесь есть тенденция к увеличению, и это связано больше с образом жизни детей и нарушением пищевого поведения, определенную роль играет и наследственность", - рассказал Османов.
Собеседник агентства подчеркнул, что врачи стали больше выявлять заболевания на ранней стадии.
"Поскольку сейчас у нас возможности самые современные в рамках мирового здравоохранения на самых ранних этапах на амбулаторном уровне мы можем выявлять любые заболевания, тем более что в рамках трехуровневой системы четко идет взаимодействие между всеми уровнями, и тем более, что у нас теперь единая цифровая платформа московского здравоохранения. Конечно же, прописаны все четкие регламенты наблюдения детей и раннего выявления, диспансеризации - это всё дает свои результаты. Если на более поздних стадиях выявляем, то, как правило, это связано с тем, что родители наблюдают ребенка у частных врачей, не появляются в прикрепленных поликлиниках, либо это приезжие люди, которые нигде не состоят на учете, а те, которые состоят на учете в поликлинике, прикрепленное население, то случаев позднего выявления практически нет", - добавил Османов.
Врач добавил, что детей с инвалидностью больше не стало, и это благодаря ранней диагностике.
"Именно благодаря активной медицинской помощи дети, которые родились глубоко недоношенные, с экстремально низкой массой тела, от 500 граммов до 1000 граммов, и даже среди них у нас процент инвалидности в 2 раза меньше, чем по данным европейским, потому что мы их наблюдаем, мониторируем пристально до 3 лет в условиях стационара, у нас свои критерии индивидуальные в плане прививок, в плане мониторирования при различных заболеваниях, не говоря о тех, которые уже есть", - отметил Османов.