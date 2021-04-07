https://ria.ru/20210407/deti-1727124670.html

Педиатр рассказал, какие болезни стали реже встречаться у детей

Педиатр рассказал, какие болезни стали реже встречаться у детей

Тяжелые формы заболевания, например, почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и нервной системы стали реже встречаться у детей в Москве, произошло это благодаря... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:21

2021-04-07T08:21

2021-04-07T10:27

москва

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Тяжелые формы заболевания, например, почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и нервной системы стали реже встречаться у детей в Москве, произошло это благодаря налаженной системе оказания помощи, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ "Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ" Исмаил Османов.Он отметил, что тяжелых случаев стало гораздо меньше благодаря четко налаженной трехуровневой системе оказания медицинской помощи детям. Очень важно, когда на первом уровне у участкового педиатра возникает настороженность в плане возможного любого серьезного заболевания, даже с тяжелым прогнозом, подчеркнул он.По его словам, в структуре заболеваний у детей наиболее часто встречаются заболевания верхних дыхательных путей, заболевания желудочно-кишечного тракта и травмы различного рода - черепно-мозговые, конечностей, спины. Это то, что доминирует в структуре заболеваемости.Собеседник агентства подчеркнул, что врачи стали больше выявлять заболевания на ранней стадии."Поскольку сейчас у нас возможности самые современные в рамках мирового здравоохранения на самых ранних этапах на амбулаторном уровне мы можем выявлять любые заболевания, тем более что в рамках трехуровневой системы четко идет взаимодействие между всеми уровнями, и тем более, что у нас теперь единая цифровая платформа московского здравоохранения. Конечно же, прописаны все четкие регламенты наблюдения детей и раннего выявления, диспансеризации - это всё дает свои результаты. Если на более поздних стадиях выявляем, то, как правило, это связано с тем, что родители наблюдают ребенка у частных врачей, не появляются в прикрепленных поликлиниках, либо это приезжие люди, которые нигде не состоят на учете, а те, которые состоят на учете в поликлинике, прикрепленное население, то случаев позднего выявления практически нет", - добавил Османов.Врач добавил, что детей с инвалидностью больше не стало, и это благодаря ранней диагностике.

https://ria.ru/20210406/tula-1727084454.html

https://ria.ru/20210406/astrazeneca-1727102341.html

https://ria.ru/20210407/deti-1727123502.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество