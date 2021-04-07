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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210407/chetki-1727254142.html
Отшельница Агафья Лыкова передала старообрядцам необычные четки
Отшельница Агафья Лыкова передала старообрядцам необычные четки
Сделанную отшельницей Агафьей Лыковой лестовку (разновидность четок) из рыбьих позвонков представят на выставке к 400-летию протопопа Аввакума в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T23:19
2021-04-07T23:24
религия
религия и мировоззрение
митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
агафья лыкова
олег дерипаска
москва
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сделанную отшельницей Агафьей Лыковой лестовку (разновидность четок) из рыбьих позвонков представят на выставке к 400-летию протопопа Аввакума в старообрядческом центре "Рогожское" в Москве, рассказал РИА Новости руководитель центра, иерей Алексей Лопатин."Митрополит (Корнилий) у нас в начале марта летал к Агафье освещать дом, который ей построил Олег Дерипаска, я владыку попросил для нашего музейного отдела привезти от Агафьи лестовку (разновидность четок в дораскольной Руси, чаще всего используется у старообрядцев – ред). Она ее сделала из рыбьих позвонков. Митрополит передаст лестовку нам в воскресенье, и она будет представлена в экспозиции выставки в центре на Рогожском, посвященной 400-летию протопопа Аввакума. У нас там есть целый отдел, посвященный Агафье", - рассказал иерей Лопатин.По его словам, после экспозиции лестовка поступит в музейно-архивный отдел старообрядческого центра "Рогожское" и в дальнейшем будет экспонироваться на других выставках.Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал российский миллиардер Олег Дерипаска.
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религия, митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), русская православная старообрядческая церковь (рпсц), агафья лыкова, олег дерипаска, москва

Отшельница Агафья Лыкова передала старообрядцам необычные четки

23:19 07.04.2021 (обновлено: 23:24 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевОтшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сделанную отшельницей Агафьей Лыковой лестовку (разновидность четок) из рыбьих позвонков представят на выставке к 400-летию протопопа Аввакума в старообрядческом центре "Рогожское" в Москве, рассказал РИА Новости руководитель центра, иерей Алексей Лопатин.
"Митрополит (Корнилий) у нас в начале марта летал к Агафье освещать дом, который ей построил Олег Дерипаска, я владыку попросил для нашего музейного отдела привезти от Агафьи лестовку (разновидность четок в дораскольной Руси, чаще всего используется у старообрядцев – ред). Она ее сделала из рыбьих позвонков. Митрополит передаст лестовку нам в воскресенье, и она будет представлена в экспозиции выставки в центре на Рогожском, посвященной 400-летию протопопа Аввакума. У нас там есть целый отдел, посвященный Агафье", - рассказал иерей Лопатин.
По его словам, после экспозиции лестовка поступит в музейно-архивный отдел старообрядческого центра "Рогожское" и в дальнейшем будет экспонироваться на других выставках.
Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал российский миллиардер Олег Дерипаска.
Епископ старообрядческой церкви Корнилий освятил избу отшельницы Агафьи - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:51
Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом
 
Религия и мировоззрениеРелигиямитрополит Московский и всея Руси Корнилий (РПСЦ)Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)Агафья ЛыковаОлег ДерипаскаМосква
 
 
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