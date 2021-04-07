https://ria.ru/20210407/chetki-1727254142.html

Отшельница Агафья Лыкова передала старообрядцам необычные четки

Отшельница Агафья Лыкова передала старообрядцам необычные четки

Сделанную отшельницей Агафьей Лыковой лестовку (разновидность четок) из рыбьих позвонков представят на выставке к 400-летию протопопа Аввакума в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T23:19

2021-04-07T23:19

2021-04-07T23:24

религия

религия и мировоззрение

митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц)

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

агафья лыкова

олег дерипаска

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155000/63/1550006350_0:29:3072:1756_1920x0_80_0_0_cd79777c9ad983dd9da6092e99e757d2.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сделанную отшельницей Агафьей Лыковой лестовку (разновидность четок) из рыбьих позвонков представят на выставке к 400-летию протопопа Аввакума в старообрядческом центре "Рогожское" в Москве, рассказал РИА Новости руководитель центра, иерей Алексей Лопатин."Митрополит (Корнилий) у нас в начале марта летал к Агафье освещать дом, который ей построил Олег Дерипаска, я владыку попросил для нашего музейного отдела привезти от Агафьи лестовку (разновидность четок в дораскольной Руси, чаще всего используется у старообрядцев – ред). Она ее сделала из рыбьих позвонков. Митрополит передаст лестовку нам в воскресенье, и она будет представлена в экспозиции выставки в центре на Рогожском, посвященной 400-летию протопопа Аввакума. У нас там есть целый отдел, посвященный Агафье", - рассказал иерей Лопатин.По его словам, после экспозиции лестовка поступит в музейно-архивный отдел старообрядческого центра "Рогожское" и в дальнейшем будет экспонироваться на других выставках.Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге. В марте отшельница въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии, строительство дома профинансировал российский миллиардер Олег Дерипаска.

https://ria.ru/20210310/otshelnitsa-1600631052.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, митрополит московский и всея руси корнилий (рпсц), русская православная старообрядческая церковь (рпсц), агафья лыкова, олег дерипаска, москва