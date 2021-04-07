https://ria.ru/20210407/chens-1727288546.html

Репортер CNN, задержанный во Владимирской области, улетел из России

Репортер CNN, задержанный во Владимирской области, улетел из России

Задержанный накануне у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, журналист CNN Мэтью Чэнс сообщил, что покинул РФ. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T23:30

2021-04-07T23:30

2021-04-07T23:30

россия

алексей навальный

покров

владимирская область

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Задержанный накануне у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, журналист CNN Мэтью Чэнс сообщил, что покинул РФ."Для меня и оператора Джеффа это "До свидания, Россия" - ненадолго", - написал Чэнс в своем микроблоге в Twitter, сопроводив запись фотографией из самолета.У ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный, во вторник произошли задержания, в частности, был задержан корреспондент CNN Мэттью Чэнс, а также оператор телеканала. Как заявил МИД РФ, журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом.Позже во вторник корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что все сотрудники телеканала, задержанные у колонии, выпущены из отдела полиции.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

россия

покров

владимирская область

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2021

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россия, алексей навальный, покров, владимирская область, в мире