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Репортер CNN, задержанный во Владимирской области, улетел из России
Репортер CNN, задержанный во Владимирской области, улетел из России
Задержанный накануне у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, журналист CNN Мэтью Чэнс сообщил, что покинул РФ. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T23:30
2021-04-07T23:30
россия
алексей навальный
покров
владимирская область
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Задержанный накануне у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, журналист CNN Мэтью Чэнс сообщил, что покинул РФ."Для меня и оператора Джеффа это "До свидания, Россия" - ненадолго", - написал Чэнс в своем микроблоге в Twitter, сопроводив запись фотографией из самолета.У ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный, во вторник произошли задержания, в частности, был задержан корреспондент CNN Мэттью Чэнс, а также оператор телеканала. Как заявил МИД РФ, журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом.Позже во вторник корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что все сотрудники телеканала, задержанные у колонии, выпущены из отдела полиции.
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россия, алексей навальный, покров, владимирская область, в мире

Репортер CNN, задержанный во Владимирской области, улетел из России

23:30 07.04.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNNЗдание телеканала CNN в Атланте
Здание телеканала CNN в Атланте - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Zykov / CNN
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Задержанный накануне у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный, журналист CNN Мэтью Чэнс сообщил, что покинул РФ.
"Для меня и оператора Джеффа это "До свидания, Россия" - ненадолго", - написал Чэнс в своем микроблоге в Twitter, сопроводив запись фотографией из самолета.
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У ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный, во вторник произошли задержания, в частности, был задержан корреспондент CNN Мэттью Чэнс, а также оператор телеканала. Как заявил МИД РФ, журналисты CNN, задержанные во Владимирской области около колонии, не показали полицейским аккредитации, а на просьбу отойти с дороги ответили отказом.
Позже во вторник корреспондент CNN Мэттью Чэнс сообщил, что все сотрудники телеканала, задержанные у колонии, выпущены из отдела полиции.
 
РоссияАлексей НавальныйПокровВладимирская областьВ мире
 
 
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