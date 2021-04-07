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Бородина обратилась к врачам после выстрела на спектакле
Бородина обратилась к врачам после выстрела на спектакле
Телеведущая Ксения Бородина обратилась к медикам после театрального представления из-за боли в груди. Об этом она написала на своей странице в Instagram. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:38
2021-04-07T08:38
рената литвинова
ксения бородина
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина обратилась к медикам после театрального представления из-за боли в груди. Об этом она написала на своей странице в Instagram.По словам Бородиной, накануне она посетила спектакль Ренаты Литвиновой в МХАТ имени П.А. Чехова. В конце представления в зале неожиданно прогремел выстрел, который, как оказалось, был запланирован по сценарию.Телеведущая рассказала, что через несколько минут она плохо себя почувствовала из-за боли в груди.По результатам обследования, как сообщила Бородина, выявили невралгию.Телеведущая заключила, что не любит различные экстремальные развлечения, но не ожидала, что что "выстрелы в театре ее подкосят".
https://ria.ru/20210404/duzhnikov-1604171401.html
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рената литвинова, ксения бородина, общество

Бородина обратилась к врачам после выстрела на спектакле

08:38 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТелеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина
Телеведущая, актриса и диджей Ксения Бородина - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Телеведущая Ксения Бородина обратилась к медикам после театрального представления из-за боли в груди. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам Бородиной, накануне она посетила спектакль Ренаты Литвиновой в МХАТ имени П.А. Чехова. В конце представления в зале неожиданно прогремел выстрел, который, как оказалось, был запланирован по сценарию.
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Телеведущая рассказала, что через несколько минут она плохо себя почувствовала из-за боли в груди.
"Всю ночь схватывало. Утром поменяла часть планов, срочно записалась на УЗИ, эхо сердца и к неврологу", — поделилась она.
По результатам обследования, как сообщила Бородина, выявили невралгию.
Телеведущая заключила, что не любит различные экстремальные развлечения, но не ожидала, что что "выстрелы в театре ее подкосят".
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