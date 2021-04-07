https://ria.ru/20210407/atabekov-1727240933.html

Умер профессор МГУ Иосиф Атабеков

Умер профессор МГУ Иосиф Атабеков

Умер профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, основатель молекулярной биологии вирусов растений... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:24

2021-04-07T17:24

2021-04-07T17:29

российская академия наук

мгу имени м. в. ломоносова

общество

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Умер профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, основатель молекулярной биологии вирусов растений Иосиф Атабеков, сообщает пресс-служба вуза."После тяжелой и продолжительной болезни 7 апреля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков – основатель молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в нашей стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что Атабеков на протяжении 46 лет заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ и создал уникальное научное подразделение, не имеющее аналогов в мире. Более полувека Атабеков также возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского."С именем Иосифа Григорьевича Атабекова, его многолетней исследовательской и педагогической деятельностью по праву связывают развитие новых, перспективных направлений научной мысли, формирование авторитетной школы, воспитавшей целую плеяду талантливых вирусологов — ученых и практиков. Все, кому посчастливилось учиться у И. Г. Атабекова, сохранят безграничное уважение и признательность к нему", - добавляется в сообщении.Атабеков является дважды лауреатом государственной премии и награжден орденами и медалями.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, общество, россия