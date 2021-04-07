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Умер профессор МГУ Иосиф Атабеков
Умер профессор МГУ Иосиф Атабеков
Умер профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, основатель молекулярной биологии вирусов растений... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:24
2021-04-07T17:29
российская академия наук
мгу имени м. в. ломоносова
общество
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Умер профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, основатель молекулярной биологии вирусов растений Иосиф Атабеков, сообщает пресс-служба вуза."После тяжелой и продолжительной болезни 7 апреля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков – основатель молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в нашей стране", - говорится в сообщении.Отмечается, что Атабеков на протяжении 46 лет заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ и создал уникальное научное подразделение, не имеющее аналогов в мире. Более полувека Атабеков также возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского."С именем Иосифа Григорьевича Атабекова, его многолетней исследовательской и педагогической деятельностью по праву связывают развитие новых, перспективных направлений научной мысли, формирование авторитетной школы, воспитавшей целую плеяду талантливых вирусологов — ученых и практиков. Все, кому посчастливилось учиться у И. Г. Атабекова, сохранят безграничное уважение и признательность к нему", - добавляется в сообщении.Атабеков является дважды лауреатом государственной премии и награжден орденами и медалями.
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российская академия наук, мгу имени м. в. ломоносова, общество, россия

Умер профессор МГУ Иосиф Атабеков

17:24 07.04.2021 (обновлено: 17:29 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДоктор биологических наук, академик РАН и РАСХН, заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Иосиф Атабеков
Доктор биологических наук, академик РАН и РАСХН, заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Иосиф Атабеков - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Умер профессор биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, основатель молекулярной биологии вирусов растений Иосиф Атабеков, сообщает пресс-служба вуза.
"После тяжелой и продолжительной болезни 7 апреля 2021 года ушел из жизни выдающийся ученый с мировым именем в области молекулярной биологии и вирусологии, академик РАН Иосиф Григорьевич Атабеков – основатель молекулярной биологии вирусов растений как научного направления в нашей стране", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Атабеков на протяжении 46 лет заведовал кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ и создал уникальное научное подразделение, не имеющее аналогов в мире. Более полувека Атабеков также возглавлял отдел биохимии вирусов растений Института физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского.
"С именем Иосифа Григорьевича Атабекова, его многолетней исследовательской и педагогической деятельностью по праву связывают развитие новых, перспективных направлений научной мысли, формирование авторитетной школы, воспитавшей целую плеяду талантливых вирусологов — ученых и практиков. Все, кому посчастливилось учиться у И. Г. Атабекова, сохранят безграничное уважение и признательность к нему", - добавляется в сообщении.
Атабеков является дважды лауреатом государственной премии и награжден орденами и медалями.
 
Российская академия наукМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбществоРоссия
 
 
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