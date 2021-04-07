https://ria.ru/20210407/analogi-1727194645.html

Минцифры рассказало о российских аналогах Zoom

Минцифры рассказало о российских аналогах Zoom

Россия имеет как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom, заявил замглавы Минцифры РФ... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:47

2021-04-07T14:47

2021-04-07T16:17

zoom

россия

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия имеет как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom, заявил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ."О рисках зависимости от решений иностранных компаний и международной политики мы неоднократно сигнализировали, и в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" проводим комплексную работу по развитию импортозамещения и российских цифровых решений. Сегодня в реестре российского ПО как минимум пять конкурентоспособных российских систем видеосвязи, которые могут быть достойной альтернативой Zoom", - сказал Паршин, чьи слова передали в пресс-службе Минцифры.Он также отметил, что решение Zoom ограничить доступ для российских госучреждений – еще одно подтверждение того, что в России необходимо развивать собственные технологические платформы. "Ведь от их работы сегодня зависит существенная часть активностей в сфере образования, медицины, культуры, бизнеса", - резюмировал Паршин.

https://ria.ru/20210407/zoom-izuchaet-reshenie-ob-ogranicheniyakh-dlya-gossektora-rf-ono-moglo-byt-prinyato-partnerom-1727192888.html

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zoom, россия, максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии