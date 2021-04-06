https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1604422783.html

Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к миру в Донбассе

Зеленский назвал вступление в НАТО единственным путем к миру в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:47

2021-04-06T12:47

2021-04-06T17:05

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе, сообщает во вторник офис главы украинского государства.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины — Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.Отмечается, что Зеленский и Столтенберг обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе и увеличение количества нарушений режима тишины. Он также проинформировал Столтенберга якобы о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.Зеленский призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе. "Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству", — сказал он.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Россия ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в ближайшее время и надеется на консенсус союзников в этом вопросе. А премьер страны Денис Шмыгаль отметил, что Украина хочет получить членство в Европейском союзе и НАТО в течение пяти-десяти лет.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604406392.html

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

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донбасс, нато, владимир зеленский, киев, украина, в мире