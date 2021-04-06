Белый дом: вхождение Украины в НАТО зависит от альянса
19:50 06.04.2021 (обновлено: 23:25 06.04.2021)
Так она ответила на вопрос журналистов, как Вашингтон оценивает перспективу присоединения Украины к военному блоку.
"Это стремление Украины на протяжении долгого времени, оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет. <...> Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО".
В свою очередь, представитель Государственного департамента Нед Прайс, отвечая на схожий вопрос журналистов, отметил, что США поддерживают Украину "в борьбе против российской агрессии", а "высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте".
"Очевидно, мы поддерживаем все реформы, которые реализует Украина. Мы также полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. Мы продолжим тесно работать с Украиной по всем этим реформам", — добавил Прайс.
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что начало процедуры вступления страны в Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в регионе.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные шаги усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года отменила внеблоковый статус государства. В июне 2016-го вступление в НАТО было названо одной из целей внешней политики страны, а в феврале 2019-го курс Украины в ЕС и НАТО закрепили в конституции.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.