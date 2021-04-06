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https://ria.ru/20210406/ukraina-1727093241.html
Белый дом: вхождение Украины в НАТО зависит от альянса
Белый дом: вхождение Украины в НАТО зависит от альянса
Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:50
2021-04-06T23:25
верховная рада украины
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
нато
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Так она ответила на вопрос журналистов, как Вашингтон оценивает перспективу присоединения Украины к военному блоку.В свою очередь, представитель Государственного департамента Нед Прайс, отвечая на схожий вопрос журналистов, отметил, что США поддерживают Украину "в борьбе против российской агрессии", а "высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте"."Очевидно, мы поддерживаем все реформы, которые реализует Украина. Мы также полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. Мы продолжим тесно работать с Украиной по всем этим реформам", — добавил Прайс.Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что начало процедуры вступления страны в Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в регионе.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные шаги усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Верховная рада Украины в декабре 2014 года отменила внеблоковый статус государства. В июне 2016-го вступление в НАТО было названо одной из целей внешней политики страны, а в феврале 2019-го курс Украины в ЕС и НАТО закрепили в конституции.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, нато, сша, украина, в мире

Белый дом: вхождение Украины в НАТО зависит от альянса

19:50 06.04.2021 (обновлено: 23:25 06.04.2021)
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Fotolia / Andrea Izzotti
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Так она ответила на вопрос журналистов, как Вашингтон оценивает перспективу присоединения Украины к военному блоку.
"Это стремление Украины на протяжении долгого времени, оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет. <...> Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Джен Псаки
пресс-секретарь Белого дома
В свою очередь, представитель Государственного департамента Нед Прайс, отвечая на схожий вопрос журналистов, отметил, что США поддерживают Украину "в борьбе против российской агрессии", а "высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте".
"Очевидно, мы поддерживаем все реформы, которые реализует Украина. Мы также полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. Мы продолжим тесно работать с Украиной по всем этим реформам", — добавил Прайс.
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В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные шаги усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года отменила внеблоковый статус государства. В июне 2016-го вступление в НАТО было названо одной из целей внешней политики страны, а в феврале 2019-го курс Украины в ЕС и НАТО закрепили в конституции.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенНАТОСШАУкраинаВ мире
 
 
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