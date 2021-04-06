https://ria.ru/20210406/ukraina-1727093241.html

Белый дом: вхождение Украины в НАТО зависит от альянса

Белый дом: вхождение Украины в НАТО зависит от альянса

Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:50

2021-04-06T19:50

2021-04-06T23:25

верховная рада украины

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

нато

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать все члены альянса, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Так она ответила на вопрос журналистов, как Вашингтон оценивает перспективу присоединения Украины к военному блоку.В свою очередь, представитель Государственного департамента Нед Прайс, отвечая на схожий вопрос журналистов, отметил, что США поддерживают Украину "в борьбе против российской агрессии", а "высокопоставленные представители администрации США обсуждали с партнерами по НАТО этот вопрос и находились в тесном контакте"."Очевидно, мы поддерживаем все реформы, которые реализует Украина. Мы также полностью поддерживаем политику открытых дверей НАТО в отношении новых членов. Мы продолжим тесно работать с Украиной по всем этим реформам", — добавил Прайс.Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что начало процедуры вступления страны в Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта в регионе.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные шаги усугубят внутренние проблемы Украины, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива.Верховная рада Украины в декабре 2014 года отменила внеблоковый статус государства. В июне 2016-го вступление в НАТО было названо одной из целей внешней политики страны, а в феврале 2019-го курс Украины в ЕС и НАТО закрепили в конституции.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210406/nato-1604432476.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, нато, сша, украина, в мире