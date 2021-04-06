В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о вступлении в НАТО
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО – это "вишенка на торте" кампании Киева по эскалации на Донбассе, эта позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева и может способствовать "реализации югославского сценария на Украине".
Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.
"Заявления президента Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО остановит войну в ДНР и ЛНР, а ПДПЧ (План действий по членству в НАТО), мол, станет сигналом России – "вишенка на торте" всей кампании Киева по эскалации на Донбассе и намеренному обострению обстановки. Но подобная позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева, а, наоборот, может способствовать реализации югославского сценария на Украине", - сообщил Слуцкий журналистам во вторник.
По его словам, Зеленский "озвучил конечную цель всех провокаций последних дней", невзирая ни "на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса".
Также Слуцкий отметил, что вместо извинений и соболезнований по поводу погибшего в ДНР ребенка "украинский режим заявляет о фейках, бежит жаловаться своим западным покровителям и снова просится в Альянс".
"Запад вместо потворства Киеву должен жестко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договоренностей от Украины, а не России. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик", – заключил глава комитета ГД.