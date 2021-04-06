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В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о вступлении в НАТО
В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о вступлении в НАТО
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО – это... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:15
2021-04-06T16:15
леонид слуцкий (политик)
донбасс
госдума рф
нато
владимир зеленский
йенс столтенберг
украина
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО – это "вишенка на торте" кампании Киева по эскалации на Донбассе, эта позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева и может способствовать "реализации югославского сценария на Украине".Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.По его словам, Зеленский "озвучил конечную цель всех провокаций последних дней", невзирая ни "на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса".Также Слуцкий отметил, что вместо извинений и соболезнований по поводу погибшего в ДНР ребенка "украинский режим заявляет о фейках, бежит жаловаться своим западным покровителям и снова просится в Альянс"."Запад вместо потворства Киеву должен жестко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договоренностей от Украины, а не России. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик", – заключил глава комитета ГД.
https://ria.ru/20210406/donbass-1727032820.html
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леонид слуцкий (политик), донбасс, госдума рф, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о вступлении в НАТО

16:15 06.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм"
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО – это "вишенка на торте" кампании Киева по эскалации на Донбассе, эта позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева и может способствовать "реализации югославского сценария на Украине".
Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

"Заявления президента Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО остановит войну в ДНР и ЛНР, а ПДПЧ (План действий по членству в НАТО), мол, станет сигналом России – "вишенка на торте" всей кампании Киева по эскалации на Донбассе и намеренному обострению обстановки. Но подобная позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева, а, наоборот, может способствовать реализации югославского сценария на Украине", - сообщил Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, Зеленский "озвучил конечную цель всех провокаций последних дней", невзирая ни "на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса".
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Также Слуцкий отметил, что вместо извинений и соболезнований по поводу погибшего в ДНР ребенка "украинский режим заявляет о фейках, бежит жаловаться своим западным покровителям и снова просится в Альянс".
"Запад вместо потворства Киеву должен жестко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договоренностей от Украины, а не России. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик", – заключил глава комитета ГД.
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Леонид Слуцкий (политик)ДонбассГосдума РФНАТОВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергУкраинаВ мире
 
 
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