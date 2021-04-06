https://ria.ru/20210406/ukraina-1727051666.html

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о вступлении в НАТО

В Госдуме прокомментировали заявления Зеленского о вступлении в НАТО

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО – это... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:15

2021-04-06T16:15

2021-04-06T16:15

леонид слуцкий (политик)

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нато

владимир зеленский

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украина

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о вступлении страны в НАТО – это "вишенка на торте" кампании Киева по эскалации на Донбассе, эта позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева и может способствовать "реализации югославского сценария на Украине".Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.По его словам, Зеленский "озвучил конечную цель всех провокаций последних дней", невзирая ни "на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса".Также Слуцкий отметил, что вместо извинений и соболезнований по поводу погибшего в ДНР ребенка "украинский режим заявляет о фейках, бежит жаловаться своим западным покровителям и снова просится в Альянс"."Запад вместо потворства Киеву должен жестко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договоренностей от Украины, а не России. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик", – заключил глава комитета ГД.

https://ria.ru/20210406/donbass-1727032820.html

https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604422469.html

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леонид слуцкий (политик), донбасс, госдума рф, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, в мире