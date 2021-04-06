Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604406392.html
В МИД рассказали, как избежать худшего сценария по Украине
В МИД рассказали, как избежать худшего сценария по Украине
Москва не хочет эскалации вокруг Украины, но гарантированно обеспечит свою безопасность при любом развитии ситуации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T11:13
2021-04-06T11:27
москва
сша
сергей рябков
вашингтон (город)
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва не хочет эскалации вокруг Украины, но гарантированно обеспечит свою безопасность при любом развитии ситуации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы обеспечим свою безопасность и наши интересы гарантированно при любом развитии событий. Мы не хотим эскалации, но мы готовы к любому повороту",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Москве сценарии, когда вслед за поставками летального оружия Киеву США могут направить туда свои контингенты."Абсолютная неадекватность тех, кто формулирует линию на украинском направлении в Вашингтоне, для нас понятна, поэтому ждать можно всего, чего угодно. И именно исходя из этого мы осуществляем соответствующие мероприятия",- добавил дипломат.Он подчеркнул, что "во избежание худшего американским коллегам необходимо было бы обратить внимание на нарастающие "реваншистские" настроения в Киеве и остановить сползание политики этого государства в направлении все большей конфликтогенности"."Киевом начисто отбрасываются минские договорённости. Вот в этом первопричина обострения, которое мы наблюдаем сейчас",- сказал Рябков.
https://ria.ru/20210406/ukraina-1604395158.html
москва
сша
вашингтон (город)
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d8b2ab26392e879f16b5f06c6d7ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сша, сергей рябков, вашингтон (город), киев, украина, в мире

В МИД рассказали, как избежать худшего сценария по Украине

11:13 06.04.2021 (обновлено: 11:27 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва не хочет эскалации вокруг Украины, но гарантированно обеспечит свою безопасность при любом развитии ситуации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы обеспечим свою безопасность и наши интересы гарантированно при любом развитии событий. Мы не хотим эскалации, но мы готовы к любому повороту",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Москве сценарии, когда вслед за поставками летального оружия Киеву США могут направить туда свои контингенты.
"Абсолютная неадекватность тех, кто формулирует линию на украинском направлении в Вашингтоне, для нас понятна, поэтому ждать можно всего, чего угодно. И именно исходя из этого мы осуществляем соответствующие мероприятия",- добавил дипломат.
Он подчеркнул, что "во избежание худшего американским коллегам необходимо было бы обратить внимание на нарастающие "реваншистские" настроения в Киеве и остановить сползание политики этого государства в направлении все большей конфликтогенности".
"Киевом начисто отбрасываются минские договорённости. Вот в этом первопричина обострения, которое мы наблюдаем сейчас",- сказал Рябков.
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 10:02
Эксперт оценил заявление Вашингтона о готовности к диалогу по Украине
 
МоскваСШАСергей РябковВашингтон (город)КиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Россия готова содействовать решению проблемы Кашмира, заявил Лавров
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
Лента новостейМолния