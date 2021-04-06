https://ria.ru/20210406/ukraina-1604406392.html

В МИД рассказали, как избежать худшего сценария по Украине

В МИД рассказали, как избежать худшего сценария по Украине

Москва не хочет эскалации вокруг Украины, но гарантированно обеспечит свою безопасность при любом развитии ситуации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T11:13

2021-04-06T11:13

2021-04-06T11:27

москва

сша

сергей рябков

вашингтон (город)

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Москва не хочет эскалации вокруг Украины, но гарантированно обеспечит свою безопасность при любом развитии ситуации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы обеспечим свою безопасность и наши интересы гарантированно при любом развитии событий. Мы не хотим эскалации, но мы готовы к любому повороту",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, рассматриваются ли в Москве сценарии, когда вслед за поставками летального оружия Киеву США могут направить туда свои контингенты."Абсолютная неадекватность тех, кто формулирует линию на украинском направлении в Вашингтоне, для нас понятна, поэтому ждать можно всего, чего угодно. И именно исходя из этого мы осуществляем соответствующие мероприятия",- добавил дипломат.Он подчеркнул, что "во избежание худшего американским коллегам необходимо было бы обратить внимание на нарастающие "реваншистские" настроения в Киеве и остановить сползание политики этого государства в направлении все большей конфликтогенности"."Киевом начисто отбрасываются минские договорённости. Вот в этом первопричина обострения, которое мы наблюдаем сейчас",- сказал Рябков.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604395158.html

москва

сша

вашингтон (город)

киев

украина

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москва, сша, сергей рябков, вашингтон (город), киев, украина, в мире