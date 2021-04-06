https://ria.ru/20210406/ukraina-1604402952.html

В МИД отреагировали на просьбу США дать разъяснения по Украине

В МИД отреагировали на просьбу США дать разъяснения по Украине

Москва не намерена давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине, США должны довольствоваться теми, что были даны ранее, неделю назад, заявил РИА... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:51

2021-04-06T10:51

2021-04-06T19:05

нед прайс

сергей рябков

вашингтон (город)

москва

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва не намерена давать Вашингтону дополнительные разъяснения по Украине, США должны довольствоваться теми, что были даны ранее, неделю назад, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.Так он прокомментировал заявления официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Соединенные Штаты попросили Москву дать объяснения в связи с сообщениями о якобы имеющих место провокациях со стороны России вблизи восточной границы Украины."Конкретно по этой ситуации могу сказать, что мы на прошлой неделе дали пояснения американской стороне", — сказал Рябков.Он подчеркнул, что в Вашингтоне "не очень склонны были засвечивать все это публично в силу каких-то своих внутренних соображений"."Поэтому сейчас, когда прошло несколько дней, и они вдруг вывалили все это на публику, причем, я бы сказал, в достаточно нахальном стиле, желание продолжать (обсуждать. — Прим. ред.) эту тему у нас пропало полностью. Они в Вашингтоне должны довольствоваться теми пояснениями, которые получили на прошлой неделе", — сказал Рябков."Кто хочет получить что-то от России, должен читать те записи, которые, как я надеюсь, у них остались с прошлой недели. Добавить к нашим сигналам, которые мы дали им тогда, нечего", — отметил он.По словам замминистра, "в той тональности и в той перспективе, которую нам навязывают американцы, мы, конечно, вести диалог не будем"."Мы вообще сейчас очень селективно подходим к диалогу с США. Мы будем дальше вести диалог с этой страной только по тем вопросам, которые нам интересны, для нас значимы, и только на тех условиях, которые нам выгодны. Это очевидная ситуация, не требующая дополнительных объяснений", — сказал дипломат.Он пояснил, что "по большому счету диалог с США в последние годы и диалогом-то назвать нельзя"."Американцы что-то формулируют, что считают для себя необходимым, но, как правило, либо игнорируют, либо превратно истолковывают то, что слышат в ответ. А на наши обращения и вопросы мы должной реакции, как правило, не получаем. Либо Вашингтон вообще молчит и не реагирует, в том числе на дипломатические ноты, что, на мой взгляд, неприемлемо и недопустимо, либо реагирует таким образом, что предмет для диалога исчезает", — резюмировал высокопоставленный российский дипломат.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604395158.html

https://ria.ru/20210405/kitay-1604300504.html

вашингтон (город)

москва

сша

украина

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нед прайс, сергей рябков, вашингтон (город), москва, сша, украина, в мире