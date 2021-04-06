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Минсельхоз оценил возможность резкого роста отпускных цен на продукты
Минсельхоз оценил возможность резкого роста отпускных цен на продукты
Минсельхоз РФ считает стабильной ситуацию на продовольственном рынке России и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты,... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T20:00
2021-04-06T20:00
2021-04-06T20:00
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минсельхоз РФ считает стабильной ситуацию на продовольственном рынке России и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты, говорится в сообщении министерства.Росстат во вторник опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте текущего года. По данным статистического ведомства, продовольственная инфляция в марте в месячном выражении составила 0,82% после 1,22% в феврале. Сильнее всего за прошлый месяц подорожала морковь (на 14,8%), картофель (на 13,4%), свекла (на 11,2%), репчатый лук (на 7,5%), мясо кур (на 7,2%), капуста (на 6,7%), куриные яйца (на 5,3%) и баранина (на 5%)."Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. В настоящее время Министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы", - сообщает Минсельхоз.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика