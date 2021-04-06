https://ria.ru/20210406/tokaev-1693709407.html

Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, чувствует себя хорошо, сообщил во РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:25

2021-04-06T14:25

2021-04-06T15:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

касым-жомарт токаев

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156068/53/1560685361_0:252:3014:1947_1920x0_80_0_0_fa357ce3cb0a5c003e80688f7745f218.jpg

НУР-СУЛТАН, 6 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, чувствует себя хорошо, сообщил во вторник его пресс-секретарь Берик Уали.По словам Уали, президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности."Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс", - отметил Уали.В конце января Токаев заявлял о готовности сделать прививку от коронавируса вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат.

https://ria.ru/20210405/vaktsiny-1604358791.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Производство вакцины "Спутник V" в Казахстане Вот так производят вакцину "Спутник V" в Казахстане. Как заявили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, производство ведут без учета прибыли — только для обеспечения населения вакциной. 2021-04-06T14:25 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире