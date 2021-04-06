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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/tokaev-1693709407.html
Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"
Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, чувствует себя хорошо, сообщил во РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:25
2021-04-06T15:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 6 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, чувствует себя хорошо, сообщил во вторник его пресс-секретарь Берик Уали.По словам Уали, президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности."Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс", - отметил Уали.В конце января Токаев заявлял о готовности сделать прививку от коронавируса вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат.
https://ria.ru/20210405/vaktsiny-1604358791.html
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Производство вакцины "Спутник V" в Казахстане
Вот так производят вакцину "Спутник V" в Казахстане. Как заявили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, производство ведут без учета прибыли — только для обеспечения населения вакциной.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

14:25 06.04.2021 (обновлено: 15:54 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НУР-СУЛТАН, 6 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, чувствует себя хорошо, сообщил во вторник его пресс-секретарь Берик Уали.

"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали на своей странице в Facebook.

По словам Уали, президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.
"Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс", - отметил Уали.
В конце января Токаев заявлял о готовности сделать прививку от коронавируса вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат.
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
 
 
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