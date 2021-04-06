Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"
14:25 06.04.2021 (обновлено: 15:54 06.04.2021)
© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
НУР-СУЛТАН, 6 апр - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, чувствует себя хорошо, сообщил во вторник его пресс-секретарь Берик Уали.
"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет", - написал Уали на своей странице в Facebook.
По словам Уали, президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.
"Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс", - отметил Уали.
В конце января Токаев заявлял о готовности сделать прививку от коронавируса вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат.