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США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, заявил Байден
США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:02
2021-04-06T23:02
2021-04-06T23:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами."Довольно скоро", - ответил Байден на вопрос журналистов пула о том, когда у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться с миром."Это не такая (проблема), которую надо решить только здесь в Америке… Мы должны решить ее по всему миру", - сказал Байден."Нельзя построить стену или забор, достаточно высокий, чтобы не впускать вирус", - сказал он.США занимаются вакцинацией собственного населения, а остальным странам намерены помогать после того, как решат собственные проблемы. При этом США "одолжили" партии вакцин некоторым странам-соседям.
https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами.
"Довольно скоро", - ответил Байден на вопрос журналистов пула о том, когда у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться с миром.
"Это не такая (проблема), которую надо решить только здесь в Америке… Мы должны решить ее по всему миру", - сказал Байден.
"Нельзя построить стену или забор, достаточно высокий, чтобы не впускать вирус", - сказал он.
США занимаются вакцинацией собственного населения, а остальным странам намерены помогать после того, как решат собственные проблемы. При этом США "одолжили" партии вакцин некоторым странам-соседям.