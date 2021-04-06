https://ria.ru/20210406/ssha-1727110441.html

США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, заявил Байден

США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T23:02

2021-04-06T23:02

2021-04-06T23:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами."Довольно скоро", - ответил Байден на вопрос журналистов пула о том, когда у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться с миром."Это не такая (проблема), которую надо решить только здесь в Америке… Мы должны решить ее по всему миру", - сказал Байден."Нельзя построить стену или забор, достаточно высокий, чтобы не впускать вирус", - сказал он.США занимаются вакцинацией собственного населения, а остальным странам намерены помогать после того, как решат собственные проблемы. При этом США "одолжили" партии вакцин некоторым странам-соседям.

https://ria.ru/20210330/koronavirus-1603459211.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире