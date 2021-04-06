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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210406/ssha-1727110441.html
США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, заявил Байден
США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T23:02
2021-04-06T23:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами."Довольно скоро", - ответил Байден на вопрос журналистов пула о том, когда у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться с миром."Это не такая (проблема), которую надо решить только здесь в Америке… Мы должны решить ее по всему миру", - сказал Байден."Нельзя построить стену или забор, достаточно высокий, чтобы не впускать вирус", - сказал он.США занимаются вакцинацией собственного населения, а остальным странам намерены помогать после того, как решат собственные проблемы. При этом США "одолжили" партии вакцин некоторым странам-соседям.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами, заявил Байден

23:02 06.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США скоро смогут поделиться вакциной с другими странами.
"Довольно скоро", - ответил Байден на вопрос журналистов пула о том, когда у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться с миром.
"Это не такая (проблема), которую надо решить только здесь в Америке… Мы должны решить ее по всему миру", - сказал Байден.
"Нельзя построить стену или забор, достаточно высокий, чтобы не впускать вирус", - сказал он.
США занимаются вакцинацией собственного населения, а остальным странам намерены помогать после того, как решат собственные проблемы. При этом США "одолжили" партии вакцин некоторым странам-соседям.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
 
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