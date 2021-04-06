https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1727065068.html

Верхневолжье на выставке "Интурмаркет" заключило ряд важных соглашений

Верхневолжье на выставке "Интурмаркет" заключило ряд важных соглашений

Целый перспективных ряд соглашений о сотрудничестве на межрегиональном уровне заключила Тверская область на прошедшей в Москве профильной выставке... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:28

2021-04-06T17:28

2021-04-06T17:28

тверская область

игорь руденя

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

тверская область

рамешковский район

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ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Целый перспективных ряд соглашений о сотрудничестве на межрегиональном уровне заключила Тверская область на прошедшей в Москве профильной выставке "Интурмаркет", сообщает пресс-служба областного правительства.Тверская область стала одним из самых активных регионов-участников всероссийской программы туристического кэшбэка, разработанной Ростуризмом. Туристы могут выбрать любое направление из более чем ста туров с выездом из Москвы и Санкт-Петербурга, а также определиться с проживанием в одном из 25 отелей Тверской области.В акции участвуют туры по маршруту "Государева дорога" – флагманскому продукту, разработанному министерством туризма совместно коллегами из трех регионов. По мнению губернатора области Игоря Рудени, для Венрхневолжья туристическая индустрия является значимым направлением экономики - это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса. Представители областного министерства туризма на площадке "Интурмаркета" подписали ряд соглашений, направленных на развитие отрасли. Так, удалось достичь договоренностей с Российской международной академией туризма о сотрудничестве и совершенствовании подготовки кадров для сферы туризма. Совместно с Ярославской областью будет создан новый межрегиональный маршрут "Золотое кольцо. Верхняя Волга". Кроме того, подписано соглашение с Республикой Дагестан о взаимодействии и популяризации туристических возможностей двух субъектов. На выставке представители Рамешковского района заключили соглашение с Фондом развития малых исторических городов об участии муниципалитета в новом межрегиональном туристическом проекте "Льняная дорога" – это откроет новые возможности для развития сельского туризма. Кроме того, Тверская область на выставке поделилась своим опытом развития конгресс-туризма и возможностей для делового туризма на сессии "Mice day". Пресс-службы отмечает, что по итогам выставки более 15 туристических компаний и туроператоров заинтересовались в продуктах, которые презентовала Тверская область, все они будут приглашены в регион в рамках информационных туров. В 2023 году власти Верхневолжья рассчитывают увеличить турпоток в область до 3,2 миллиона гостей в год – эта задача решается с помощью комплексного продвижения региона и улучшения туристской инфраструктуры. Впервые у отрасли появится свой Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", включающий широкую систему мер поддержки для отрасли туризма и бизнеса.

https://ria.ru/20201119/rudenya-1585382948.html

https://ria.ru/20210401/park-1603815496.html

тверская область

рамешковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тверская область, рамешковский район