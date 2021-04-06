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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1727065068.html
Верхневолжье на выставке "Интурмаркет" заключило ряд важных соглашений
Верхневолжье на выставке "Интурмаркет" заключило ряд важных соглашений
Целый перспективных ряд соглашений о сотрудничестве на межрегиональном уровне заключила Тверская область на прошедшей в Москве профильной выставке... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T17:28
2021-04-06T17:28
тверская область
игорь руденя
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
тверская область
рамешковский район
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ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Целый перспективных ряд соглашений о сотрудничестве на межрегиональном уровне заключила Тверская область на прошедшей в Москве профильной выставке "Интурмаркет", сообщает пресс-служба областного правительства.Тверская область стала одним из самых активных регионов-участников всероссийской программы туристического кэшбэка, разработанной Ростуризмом. Туристы могут выбрать любое направление из более чем ста туров с выездом из Москвы и Санкт-Петербурга, а также определиться с проживанием в одном из 25 отелей Тверской области.В акции участвуют туры по маршруту "Государева дорога" – флагманскому продукту, разработанному министерством туризма совместно коллегами из трех регионов. По мнению губернатора области Игоря Рудени, для Венрхневолжья туристическая индустрия является значимым направлением экономики - это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса. Представители областного министерства туризма на площадке "Интурмаркета" подписали ряд соглашений, направленных на развитие отрасли. Так, удалось достичь договоренностей с Российской международной академией туризма о сотрудничестве и совершенствовании подготовки кадров для сферы туризма. Совместно с Ярославской областью будет создан новый межрегиональный маршрут "Золотое кольцо. Верхняя Волга". Кроме того, подписано соглашение с Республикой Дагестан о взаимодействии и популяризации туристических возможностей двух субъектов. На выставке представители Рамешковского района заключили соглашение с Фондом развития малых исторических городов об участии муниципалитета в новом межрегиональном туристическом проекте "Льняная дорога" – это откроет новые возможности для развития сельского туризма. Кроме того, Тверская область на выставке поделилась своим опытом развития конгресс-туризма и возможностей для делового туризма на сессии "Mice day". Пресс-службы отмечает, что по итогам выставки более 15 туристических компаний и туроператоров заинтересовались в продуктах, которые презентовала Тверская область, все они будут приглашены в регион в рамках информационных туров. В 2023 году власти Верхневолжья рассчитывают увеличить турпоток в область до 3,2 миллиона гостей в год – эта задача решается с помощью комплексного продвижения региона и улучшения туристской инфраструктуры. Впервые у отрасли появится свой Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", включающий широкую систему мер поддержки для отрасли туризма и бизнеса.
https://ria.ru/20201119/rudenya-1585382948.html
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игорь руденя, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тверская область, рамешковский район

Верхневолжье на выставке "Интурмаркет" заключило ряд важных соглашений

17:28 06.04.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиСтенд Тверской области на профильной выставке "Интурмаркет" в Москве
Стенд Тверской области на профильной выставке Интурмаркет в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 6 апр – РИА Новости. Целый перспективных ряд соглашений о сотрудничестве на межрегиональном уровне заключила Тверская область на прошедшей в Москве профильной выставке "Интурмаркет", сообщает пресс-служба областного правительства.
Тверская область стала одним из самых активных регионов-участников всероссийской программы туристического кэшбэка, разработанной Ростуризмом. Туристы могут выбрать любое направление из более чем ста туров с выездом из Москвы и Санкт-Петербурга, а также определиться с проживанием в одном из 25 отелей Тверской области.
В акции участвуют туры по маршруту "Государева дорога" – флагманскому продукту, разработанному министерством туризма совместно коллегами из трех регионов.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, для Венрхневолжья туристическая индустрия является значимым направлением экономики - это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Представители областного министерства туризма на площадке "Интурмаркета" подписали ряд соглашений, направленных на развитие отрасли. Так, удалось достичь договоренностей с Российской международной академией туризма о сотрудничестве и совершенствовании подготовки кадров для сферы туризма. Совместно с Ярославской областью будет создан новый межрегиональный маршрут "Золотое кольцо. Верхняя Волга". Кроме того, подписано соглашение с Республикой Дагестан о взаимодействии и популяризации туристических возможностей двух субъектов.
На выставке представители Рамешковского района заключили соглашение с Фондом развития малых исторических городов об участии муниципалитета в новом межрегиональном туристическом проекте "Льняная дорога" – это откроет новые возможности для развития сельского туризма.
Кроме того, Тверская область на выставке поделилась своим опытом развития конгресс-туризма и возможностей для делового туризма на сессии "Mice day".
Пресс-службы отмечает, что по итогам выставки более 15 туристических компаний и туроператоров заинтересовались в продуктах, которые презентовала Тверская область, все они будут приглашены в регион в рамках информационных туров.
В 2023 году власти Верхневолжья рассчитывают увеличить турпоток в область до 3,2 миллиона гостей в год – эта задача решается с помощью комплексного продвижения региона и улучшения туристской инфраструктуры. Впервые у отрасли появится свой Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", включающий широкую систему мер поддержки для отрасли туризма и бизнеса.
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Тверская областьИгорь РуденяФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Тверская областьРамешковский район
 
 
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