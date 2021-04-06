https://ria.ru/20210406/sobol-1604437706.html

Суд обязал Соболь выплатить Пригожину полмиллиона рублей компенсации

Суд обязал Соболь выплатить Пригожину полмиллиона рублей компенсации

Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, обязав РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:31

2021-04-06T13:31

2021-04-06T13:35

любовь соболь

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

владимир милов

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, обязав её выплатить 500 тысяч рублей и удалить порочащие его честь публикации в Twitter, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение дела по иску Пригожина к Соболь о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда завершено, вынесено решение. Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать сведения, размещенные в сети интернет, порочащими честь, обязать Соболь удалить публикации, размещенные в Twitter - в частности, с текстом "Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей" и "Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег". Кроме того, суд взыскал с ответчицы в пользу истца 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - рассказал собеседник агентства.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Как сообщал РИА Новости представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

https://ria.ru/20210405/sobol-1604300788.html

https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603462020.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, владимир милов, алексей навальный, происшествия