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Суд обязал Соболь выплатить Пригожину полмиллиона рублей компенсации
Суд обязал Соболь выплатить Пригожину полмиллиона рублей компенсации
Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, обязав РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:31
2021-04-06T13:35
любовь соболь
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
владимир милов
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, обязав её выплатить 500 тысяч рублей и удалить порочащие его честь публикации в Twitter, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Рассмотрение дела по иску Пригожина к Соболь о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда завершено, вынесено решение. Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать сведения, размещенные в сети интернет, порочащими честь, обязать Соболь удалить публикации, размещенные в Twitter - в частности, с текстом "Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей" и "Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег". Кроме того, суд взыскал с ответчицы в пользу истца 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - рассказал собеседник агентства.В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Как сообщал РИА Новости представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://ria.ru/20210405/sobol-1604300788.html
https://ria.ru/20210330/navalnyy-1603462020.html
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любовь соболь, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, владимир милов, алексей навальный, происшествия

Суд обязал Соболь выплатить Пригожину полмиллиона рублей компенсации

13:31 06.04.2021 (обновлено: 13:35 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к юристу признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, обязав её выплатить 500 тысяч рублей и удалить порочащие его честь публикации в Twitter, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Рассмотрение дела по иску Пригожина к Соболь о защите чести, достоинства, компенсации морального вреда завершено, вынесено решение. Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил признать сведения, размещенные в сети интернет, порочащими честь, обязать Соболь удалить публикации, размещенные в Twitter - в частности, с текстом "Пригожин через суд потребовал по пять миллионов рублей" и "Когда воруешь из бюджета, хочется урвать еще немного денег". Кроме того, суд взыскал с ответчицы в пользу истца 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда", - рассказал собеседник агентства.
Любовь Соболь в Перовском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 15:11
Соболь удалили из зала суда из-за отказа выключить камеру
В середине октября в компании "Конкорд", принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Как сообщал РИА Новости представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения.
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией (признан иноагентом) 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 14:53
Пригожин отказался от одного из исков к Навальному
 
Любовь СобольЕвгений ПригожинФонд борьбы с коррупциейВладимир МиловАлексей НавальныйПроисшествия
 
 
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