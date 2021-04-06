https://ria.ru/20210406/shtraf-1604431571.html
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей
Мировой судебный участок 422 в Москве оштрафовал на 2,6 миллиона рублей компанию TikTok за то, что соцсеть не удаляла противоправную информацию, в том числе о... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:14
2021-04-06T13:14
2021-04-06T15:45
россия
tiktok
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происшествия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мировой судебный участок 422 в Москве оштрафовал на 2,6 миллиона рублей компанию TikTok за то, что соцсеть не удаляла противоправную информацию, в том числе о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.Сегодня суд также должен был приступить к рассмотрению двух протоколов в отношении Telegram Messenger Inc., однако слушания были отложены из-за неявки сторон.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.К настоящему моменту суд уже оштрафовал на четыре миллиона рублей Mail.ru Group за неудаление запрещенного контента из "Одноклассников", а Twitter по итогу рассмотрения трех протоколов обязали уплатить почти девять миллионов рублей.По части 2 статьи 13.41 КоАП компаниям грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
https://ria.ru/20210315/roskomnadzor-1601159243.html
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россия, tiktok, москва, происшествия