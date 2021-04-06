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Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей
Мировой судебный участок 422 в Москве оштрафовал на 2,6 миллиона рублей компанию TikTok за то, что соцсеть не удаляла противоправную информацию, в том числе о... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:14
2021-04-06T15:45
россия
tiktok
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мировой судебный участок 422 в Москве оштрафовал на 2,6 миллиона рублей компанию TikTok за то, что соцсеть не удаляла противоправную информацию, в том числе о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.Сегодня суд также должен был приступить к рассмотрению двух протоколов в отношении Telegram Messenger Inc., однако слушания были отложены из-за неявки сторон.Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.К настоящему моменту суд уже оштрафовал на четыре миллиона рублей Mail.ru Group за неудаление запрещенного контента из "Одноклассников", а Twitter по итогу рассмотрения трех протоколов обязали уплатить почти девять миллионов рублей.По части 2 статьи 13.41 КоАП компаниям грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
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россия, tiktok, москва, происшествия

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей

13:14 06.04.2021 (обновлено: 15:45 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкРассмотрение административных правонарушении в отношении ТikТок и Тelegram в Таганском районном суде города Москвы
Рассмотрение административных правонарушении в отношении ТikТок и Тelegram в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мировой судебный участок 422 в Москве оштрафовал на 2,6 миллиона рублей компанию TikTok за то, что соцсеть не удаляла противоправную информацию, в том числе о несогласованных акциях, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.
Сегодня суд также должен был приступить к рассмотрению двух протоколов в отношении Telegram Messenger Inc., однако слушания были отложены из-за неявки сторон.
Роскомнадзор с 11 февраля по 1 марта составлял протоколы за распространение в интернете информации с призывами к подросткам участвовать в незаконных акциях. Ведомство объявило о планах наложить штрафы за публикации в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube.
К настоящему моменту суд уже оштрафовал на четыре миллиона рублей Mail.ru Group за неудаление запрещенного контента из "Одноклассников", а Twitter по итогу рассмотрения трех протоколов обязали уплатить почти девять миллионов рублей.
По части 2 статьи 13.41 КоАП компаниям грозит штраф в размере от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 08:00
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