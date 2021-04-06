https://ria.ru/20210406/shpigel-1648993878.html

Суд оставил под арестом жену бизнесмена Шпигеля

Суд оставил под арестом жену бизнесмена Шпигеля

Мосгорсуд оставил в СИЗО супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Евгению Шпигель по делу о взятках в Пензенской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:20

2021-04-06T14:20

2021-04-06T14:20

дело ивана белозерцева

россия

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Евгению Шпигель по делу о взятках в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Параллельно в другом зале Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест ее супруга Бориса Шпигеля. Ранее сегодня суд оставил в СИЗО экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.

https://ria.ru/20210406/shpigel-1604439104.html

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

россия

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, россия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, пензенская область, происшествия