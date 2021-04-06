Суд оставил под арестом жену бизнесмена Шпигеля
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкВице-президент компании "Биотэк" Евгения Шпигель во время рассмотрения ходатайства о ее аресте в рамках дела по обвинению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева во взяточничестве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО супругу главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Евгению Шпигель по делу о взятках в Пензенской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Параллельно в другом зале Мосгорсуд рассматривает жалобы на арест ее супруга Бориса Шпигеля. Ранее сегодня суд оставил в СИЗО экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
Шестеро фигурантов дела обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.