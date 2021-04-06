https://ria.ru/20210406/semi-1604432581.html

Кузнецова предложила новые меры поддержки многодетных семей

Кузнецова предложила новые меры поддержки многодетных семей

Необходимо обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми из многодетных семей, а также дать им право приоритетного устройства в детские сады, заявила... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:17

2021-04-06T13:17

2021-04-06T23:10

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Необходимо обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми из многодетных семей, а также дать им право приоритетного устройства в детские сады, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в ходе экспертного обсуждения мер поддержки многодетных семей."Также надо содействовать в присмотре за детьми. Сегодня принят стандарт нянь, важно делать следующий шаг — обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми. Также необходима поддержка работающих многодетных: работодателям должно быть выгодно принимать на работу кого-то из родителей в многодетной семье", — сказала Кузнецова на круглом столе.Кроме того, омбудсмен поддержала право приоритетного устройства детей из многодетных семей в детсады, предоставлении бесплатного питания школьникам, возможности устраивать детей в бесплатные кружки и секции.

https://ria.ru/20210324/semya-1602639765.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, общество