Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/semi-1604432581.html
Кузнецова предложила новые меры поддержки многодетных семей
Кузнецова предложила новые меры поддержки многодетных семей
Необходимо обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми из многодетных семей, а также дать им право приоритетного устройства в детские сады, заявила... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:17
2021-04-06T23:10
анна кузнецова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643369_0:294:2834:1888_1920x0_80_0_0_2234f87e7998a5b276d15adbd98d3f87.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Необходимо обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми из многодетных семей, а также дать им право приоритетного устройства в детские сады, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в ходе экспертного обсуждения мер поддержки многодетных семей."Также надо содействовать в присмотре за детьми. Сегодня принят стандарт нянь, важно делать следующий шаг — обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми. Также необходима поддержка работающих многодетных: работодателям должно быть выгодно принимать на работу кого-то из родителей в многодетной семье", — сказала Кузнецова на круглом столе.Кроме того, омбудсмен поддержала право приоритетного устройства детей из многодетных семей в детсады, предоставлении бесплатного питания школьникам, возможности устраивать детей в бесплатные кружки и секции.
https://ria.ru/20210324/semya-1602639765.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643369_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_7577c63d0eb93420c9242d09dd573c9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, общество

Кузнецова предложила новые меры поддержки многодетных семей

13:17 06.04.2021 (обновлено: 23:10 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Необходимо обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми из многодетных семей, а также дать им право приоритетного устройства в детские сады, заявила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова в ходе экспертного обсуждения мер поддержки многодетных семей.
"Также надо содействовать в присмотре за детьми. Сегодня принят стандарт нянь, важно делать следующий шаг — обеспечить бесплатный присмотр и уход за детьми. Также необходима поддержка работающих многодетных: работодателям должно быть выгодно принимать на работу кого-то из родителей в многодетной семье", — сказала Кузнецова на круглом столе.
Кроме того, омбудсмен поддержала право приоритетного устройства детей из многодетных семей в детсады, предоставлении бесплатного питания школьникам, возможности устраивать детей в бесплатные кружки и секции.
Семья в переходе терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 14:23
В Госдуме предложили создать единый закон о статусе многодетных семей
 
Анна КузнецоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния