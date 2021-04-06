https://ria.ru/20210406/sakhar-1604347020.html

Цена заморозки: грозит ли России сахарный кризис

Цена заморозки: грозит ли России сахарный кризис

Цены на сахар вновь заморозили — на этот раз до июня. Опасения, что искусственное регулирование обернется перебоями с поставками, оказались не беспочвенными:... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:00

2021-04-06T08:00

2021-04-06T08:09

заморозка цен

союзроссахар

сахар

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на сахар вновь заморозили — на этот раз до июня. Опасения, что искусственное регулирование обернется перебоями с поставками, оказались не беспочвенными: ретейлеры уже жалуются на производителей. В Минсельхозе ситуацию считают стабильной, но намерены контролировать поставки в магазины. Что происходит на рынке и ждет ли нас сахарный кризис, разбиралось РИА Новости.Зафиксировали ценуПравительство обратило внимание на сахар в декабре, когда он подорожал почти в полтора раза. С поставщиками и продавцами заключили соглашение о предельных ценах: 36 рублей — в опте, 46 — в рознице. Срок — до 1 апреля, теперь продлили до 1 июня. Сахар действительно подешевел. Однако сократилось производство. Так, выработка свекловичного сахара (200,8 тысячи тонн) упала на 69,5 процента в месячном и на 62,7 процента в годовом выражении. В Росстате объяснили это тем, что кончился сезон, а урожай был плохим. "Если установить цены ниже себестоимости производства или продажи, выпускать или реализовывать продукт будет невыгодно", — отмечал в январе глава АКОРТ Владимир Ионкин.Запасы у компаний большие, какое-то время они продолжат увеличивать поставки на внутренний рынок. Однако рано или поздно задумаются об экспорте, подчеркивали аналитики. Перебои с поставкамиВесной торговые сети начали жаловаться, что не могут закупить сахар-песок по фиксированной цене. Производители сообщения о перебоях с поставками опровергли. По словам председателя правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрея Бодина, спрос вырос, что говорит о желании сетей закупиться впрок. "Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения. Заводы продолжают поставки как через фасовщиков, так и напрямую, при этом сейчас основные игроки активно заключают новые контракты, чтобы действовать без посредников", — подчеркнул Бодин. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тоже не увидела риска дефицита. Тем не менее аналитики считают, что ситуация не рынке сложилась нестандартная. Некоторые производители все же не способны обеспечить нужные поставки. Вакуум и ажиотажЕсть и другая причина: нежелание отгружать в розницу сахар по фиксированной нерыночной цене. Нельзя сказать, что в торговых сетях нет товара, отмечает Татьяна Козлова, старший руководитель проектов направления "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG. По ее мнению, перебои с поставками — результат временного вакуума. Минсельхоз распределяет объемы между производителями для формирования субсидий. А поскольку субсидии предполагались только с 1 апреля, изготовители ждали либо отмены заморозки, либо частичного возмещения затрат от государства. "Продление заморозки вполне логично. После сокращения площадей посадки и снижения урожайности возник нездоровый ажиотаж. И до мая, когда обычно распродают остатки предыдущего года, цены могли быть искусственно завышены. Близится лето, потребление сахара домохозяйствами вырастет — люди готовятся консервировать ягоды и фрукты. Ажиотаж, созданный торговыми сетями, приводит к тому, что потребитель покупает впрок, не желая потом переплачивать за подорожавший товар", — считает Козлова. С другой стороны, рыночные перекосы все же вероятны. Регулирование цен — сложный механизм, им следует пользоваться аккуратно. А это, как показывает практика, получается далеко не всегда.Без паникиАдминистративное регулирование цен в нынешних условиях может быть только временной мерой — чтобы переформатировать бюджетную и монетарную политику. Вечно сдерживать цены нельзя, добавляет Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН. По его словам, из-за заморозки на рынке возникла суматоха. Поэтому в некоторых регионах действительно образовался краткосрочный (три-четыре недели) дефицит, однако называть это "сахарным кризисом" некорректно. В общем, спешно закупаться мешками сахара не стоит: их ждет участь сотен килограммов гречки и десятков рулонов туалетной бумаги, которыми люди затоваривались в прошлогодней коронавирусной панике.

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/sakhar-1603735830.html

https://ria.ru/20210401/sakhar-1603737898.html

https://ria.ru/20210405/sakhar-1604253168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заморозка цен, союзроссахар, сахар, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика