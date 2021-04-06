https://ria.ru/20210406/ramadan-1727074531.html

Муфтий объяснил, почему в Дагестане не объявили о начале Рамадана

Муфтий объяснил, почему в Дагестане не объявили о начале Рамадана

Дагестанские ученые-богословы не используют современные календари движения небесных тел и отслеживают движение луны самостоятельно, задержка с определением... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:54

2021-04-06T17:54

2021-04-06T17:54

религия и мировоззрение

россия

шафиг пшихачев

северный кавказ

рамадан

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москва

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Дагестанские ученые-богословы не используют современные календари движения небесных тел и отслеживают движение луны самостоятельно, задержка с определением начала Рамадана в Дагестане связана именно с этим, сообщил РИА Новости официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа в Москве муфтий Шафиг Пшихачев.В понедельник собравшиеся в муфтияте Дагестана ученые-богословы решили отложить объявление о начале месяца поста до понедельника, 12 апреля. Ряд мусульманских организаций России ранее уже объявили, что Рамадан в этом году начнется с заходом солнца 12 апреля и первым днем поста следует считать 13 апреля.Для определения дат религиозных праздников верующие, как правило, используют лунный календарь. Особенно тщательно следят за луной перед началом и окончанием Рамадана. Месяц поста начинается и заканчивается со следующего за новолунием светового дня."Дагестан всегда так делает. Они до последнего дня Шаабана (месяц Шаабан предшествует месяцу Рамадан - ред.) смотрят, отслеживают движение луны, поэтому это обычное явление, не в первый раз так происходит. Они стараются реально отслеживать появление новой луны", - сказал Пшихачев.Он пояснил, что раньше не было лунных календарей и точных подсчетов движения небесных тел, в каждой местности, в каждой мусульманской общине люди следили за старой луной и за появлением новолуния самостоятельно."И как только она появлялась, имам объявлял о том, что сегодня увидели новую луну, и с утра на завтрашний день объявляли уже начало Рамадана. Но сейчас благодаря тому, что есть новейшие достижения техники и науки, мы можем заранее определить движение небесных тел. И, в принципе, следовать календарю тоже можно, потому что ислам приветствует науку... Поэтому в Москве и в большинстве субъектов РФ все это определяется согласно лунному календарю. Ну а в некоторых местах стараются придерживаться предписаний, стараются, собственно, сами отслеживать движение луны и рождение новой луны. В Дагестане вот такая практика сложилась", - рассказал муфтий.Он уточнил, что оба способа не противоречат нормам шариата – предписаний ислама. В Дагестане месяц поста может начинаться на день позже, чем в других регионах, добавил Пшихачев.Совет улемов Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ, с центром в Москве) выпустил богословское заключение о соблюдении поста в месяц Рамадан-2021 29 марта. Согласно решению исламских богословов, Рамадан в этом году наступает с заходом солнца 12 апреля. Первым днем поста следует считать 13 апреля, последним днем – 12 мая. Праздник разговения Ураза-байрам наступает 13 мая. Во время Рамадана мусульмане воздерживаются от приема пищи и питья в светлое время суток, они не могут курить в это время и испытывать телесные наслаждения.

https://ria.ru/20210401/mecheti-1603834181.html

https://ria.ru/20210406/mekka-1604410189.html

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россия, шафиг пшихачев, северный кавказ, рамадан, республика дагестан, москва