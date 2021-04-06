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Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания
Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:01
2021-04-06T16:01
2021-04-06T16:01
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс.Он отметил, что нормой пульса здорового человека считается 60-80 ударов в минуту в состоянии покоя, однако если он всегда составляет около ста ударов, то это может сигнализировать о развитии болезни.Врач подчеркнул, что для установки точного диагноза необходимо сдать кровь на ТТГ (тиреотропный гормон).В качестве второй причины специалист назвал анемию. Он пояснил, что организм пытается восполнить дефицит кислорода за счет ускоренного сердцебиения.Третьей причиной, мнению Мясникова, могут быть постоянный стресс и тревога, который способствуют развитию тахикардии.Ранее Александр Мясников заявил, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака шейки матки, горла, головы и шеи.
https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727044014.html
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александр мясников (врач), общество
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1",
о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс.
Он отметил, что нормой пульса здорового человека считается 60-80 ударов в минуту в состоянии покоя, однако если он всегда составляет около ста ударов, то это может сигнализировать о развитии болезни.
"Причина номер один – это щитовидная железа", – заявил Мясников.
Врач подчеркнул, что для установки точного диагноза необходимо сдать кровь на ТТГ (тиреотропный гормон).
В качестве второй причины специалист назвал анемию. Он пояснил, что организм пытается восполнить дефицит кислорода за счет ускоренного сердцебиения.
Третьей причиной, мнению Мясникова, могут быть постоянный стресс и тревога, который способствуют развитию тахикардии.
Ранее Александр Мясников заявил, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака шейки матки, горла, головы и шеи.