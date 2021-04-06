https://ria.ru/20210406/puls-1727048781.html

Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания

Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:01

2021-04-06T16:01

2021-04-06T16:01

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс.Он отметил, что нормой пульса здорового человека считается 60-80 ударов в минуту в состоянии покоя, однако если он всегда составляет около ста ударов, то это может сигнализировать о развитии болезни.Врач подчеркнул, что для установки точного диагноза необходимо сдать кровь на ТТГ (тиреотропный гормон).В качестве второй причины специалист назвал анемию. Он пояснил, что организм пытается восполнить дефицит кислорода за счет ускоренного сердцебиения.Третьей причиной, мнению Мясникова, могут быть постоянный стресс и тревога, который способствуют развитию тахикардии.Ранее Александр Мясников заявил, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака шейки матки, горла, головы и шеи.

https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727044014.html

https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html

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2021

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александр мясников (врач), общество