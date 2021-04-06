Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210406/puls-1727048781.html
Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания
Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:01
2021-04-06T16:01
александр мясников (врач)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149911/28/1499112884_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_32d1988c9c51c593a97344e3aa40aa9d.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс.Он отметил, что нормой пульса здорового человека считается 60-80 ударов в минуту в состоянии покоя, однако если он всегда составляет около ста ударов, то это может сигнализировать о развитии болезни.Врач подчеркнул, что для установки точного диагноза необходимо сдать кровь на ТТГ (тиреотропный гормон).В качестве второй причины специалист назвал анемию. Он пояснил, что организм пытается восполнить дефицит кислорода за счет ускоренного сердцебиения.Третьей причиной, мнению Мясникова, могут быть постоянный стресс и тревога, который способствуют развитию тахикардии.Ранее Александр Мясников заявил, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака шейки матки, горла, головы и шеи.
https://ria.ru/20210406/myasnikov-1727044014.html
https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149911/28/1499112884_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_012b1038e08c43dea7a9ecfc40ab078e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), общество

Мясников назвал учащенный пульс симптомом опасного заболевания

16:01 06.04.2021
 
© Fotolia / Andrey PopovМобильное приложение на экране смартфона
Мобильное приложение на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Fotolia / Andrey Popov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", о каких заболеваниях может свидетельствовать постоянно высокий пульс.
Он отметил, что нормой пульса здорового человека считается 60-80 ударов в минуту в состоянии покоя, однако если он всегда составляет около ста ударов, то это может сигнализировать о развитии болезни.
"Причина номер один – это щитовидная железа", – заявил Мясников.
Врач подчеркнул, что для установки точного диагноза необходимо сдать кровь на ТТГ (тиреотропный гормон).
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 15:44
Мясников назвал популярное лекарство, провоцирующее кровоизлияние в мозг
В качестве второй причины специалист назвал анемию. Он пояснил, что организм пытается восполнить дефицит кислорода за счет ускоренного сердцебиения.
Третьей причиной, мнению Мясникова, могут быть постоянный стресс и тревога, который способствуют развитию тахикардии.
Ранее Александр Мясников заявил, что вирус папилломы человека может провоцировать развитие рака шейки матки, горла, головы и шеи.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 10:31
Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина
 
Александр Мясников (врач)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния