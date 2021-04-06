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Главе "Альянса врачей"* выписали протокол после задержания у колонии
Главе "Альянса врачей"* выписали протокол после задержания у колонии
Анастасии Васильевой выписан протокол за нарушения возле покровской колонии, это может послужить предлогом для выхода следователя в суд с ходатайством об... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T20:39
2021-04-06T20:39
россия
ольга михайлова
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
покров
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой выписан протокол за нарушения возле покровской колонии, это может послужить предлогом для выхода следователя в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения на домашний арест, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.В марте суд продлил Васильевой меру пресечения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции – для нее установлен запрет определенных действий, в частности, посещения массовых мероприятий и участия в них.Днем во вторник Васильева приехала к ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов.Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду транспорта. Полиция отмечала, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.Как сообщал корреспондент РИА Новости, примерно в 15.45 мск все собравшиеся у колонии разошлись.В аккаунте Навального в Instagram ранее появилось сообщение, что он объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
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россия, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), покров, происшествия

Главе "Альянса врачей"* выписали протокол после задержания у колонии

20:39 06.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЛидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области
Лидер Альянса врачей Анастасия Васильева и сотрудники правоохранительных органов у исправительной колонии No 2 в городе Покрове Владимирской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой выписан протокол за нарушения возле покровской колонии, это может послужить предлогом для выхода следователя в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения на домашний арест, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.

"Составлен протокол по статье 20.2.2 КоАП РФ. Во-первых, ей за это грозит административная ответственность, во-вторых, это может стать основанием для выхода следователя с ходатайством об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказал собеседник агентства.

В марте суд продлил Васильевой меру пресечения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции – для нее установлен запрет определенных действий, в частности, посещения массовых мероприятий и участия в них.
Днем во вторник Васильева приехала к ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов.
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Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду транспорта. Полиция отмечала, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, примерно в 15.45 мск все собравшиеся у колонии разошлись.
В аккаунте Навального в Instagram ранее появилось сообщение, что он объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.
*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияОльга МихайловаАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ПокровПроисшествия
 
 
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