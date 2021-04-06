https://ria.ru/20210406/protokol-1727099022.html

Главе "Альянса врачей"* выписали протокол после задержания у колонии

Главе "Альянса врачей"* выписали протокол после задержания у колонии

Анастасии Васильевой выписан протокол за нарушения возле покровской колонии, это может послужить предлогом для выхода следователя в суд с ходатайством об... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:39

2021-04-06T20:39

2021-04-06T20:39

россия

ольга михайлова

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

покров

происшествия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Главе "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой выписан протокол за нарушения возле покровской колонии, это может послужить предлогом для выхода следователя в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения на домашний арест, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.В марте суд продлил Васильевой меру пресечения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции – для нее установлен запрет определенных действий, в частности, посещения массовых мероприятий и участия в них.Днем во вторник Васильева приехала к ИК-2 в Покрове, где содержится Алексей Навальный, вместе с ней прибыли несколько человек в белых халатах. У колонии к этому времени собрались несколько десятков журналистов.Около 15.00 мск полицейские начали призывать собравшихся разойтись, так как они препятствуют работе спецучреждения и проезду транспорта. Полиция отмечала, что невыполнение требований грозит привлечением к ответственности. После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе саму Васильеву и корреспондентов CNN.Как сообщал корреспондент РИА Новости, примерно в 15.45 мск все собравшиеся у колонии разошлись.В аккаунте Навального в Instagram ранее появилось сообщение, что он объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь.*Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210406/golodovka-1604339426.html

россия

покров

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россия, ольга михайлова, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), покров, происшествия