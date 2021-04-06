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Матвиенко рассказала о значимости послания Путина Федеральному собранию
Матвиенко рассказала о значимости послания Путина Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T07:07
2021-04-06T07:07
2021-04-06T10:55
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Послание президента Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, это будет послание "нового времени", формулирующее новую систему координат.Некоторые из них, полагает спикер, потребуют быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей. Поэтому Совфед соберет совет палаты на следующий день, 22 апреля, а 23-го пройдет очередное пленарное заседание, уточнила она.Матвиенко назвала послание президента важнейшим политическим и общественным событием, которое будет иметь особое значение в современной ситуации, несущей много вызовов, в том числе и для России.Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Темы послания Кремль раскрывать не стал. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основные пункты выступления традиционно не анонсируются.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, москва, политика
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Послание президента Федеральному собранию сформулирует новую систему координат, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
По ее словам, это будет послание "нового времени", формулирующее новую систему координат.
"При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения", — отметила она.
Некоторые из них, полагает спикер, потребуют быстрой реализации и корректировки планов работы законодателей. Поэтому Совфед соберет совет палаты на следующий день, 22 апреля, а 23-го пройдет очередное пленарное заседание, уточнила она.
Матвиенко назвала послание президента важнейшим политическим и общественным событием, которое будет иметь особое значение в современной ситуации, несущей много вызовов, в том числе и для России.
Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Темы послания Кремль раскрывать не стал. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, основные пункты выступления традиционно не анонсируются.