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Глава РЖД отметил профессионализм Путина в вопросах грузоперевозок
Глава РЖД отметил профессионализм Путина в вопросах грузоперевозок
Президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался о возможности перевозки контейнеров в полувагонах, гендиректор... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T14:49
2021-04-06T14:59
владимир лисин
олег белозеров
первая грузовая компания
fesco
владимир путин
трансконтейнер
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался о возможности перевозки контейнеров в полувагонах, гендиректор компании ответил, что вопрос обсуждается.Бизнесмен Владимир Лисин, которому подконтрольна "Первая грузовая компания" (ПГК), предложил вновь разрешить запрещенную несколько лет назад перевозку контейнеров в полувагонах, писало в прошлом году РБК. Ряд игроков рынка, в том числе "Трансконтейнер" и Fesco, выступили против, указывая, в частности, на вопросы скорости, технологии и безопасности. Замгендиректора РЖД Алексей Шило говорил, что РЖД считают возможным рассмотреть идею как антикризисную меру, но ее нельзя вводить без всеми признанного безопасного способа перевозки.Белозеров на встрече с президентом во вторник начал докладывать о перевозках в полувагонах. "А можно туда контейнеры ставить, когда назад едут?" - спросил Путин.Президент продолжил, что в советское время так делали. "Порожняк-то гонять зачем?", - спросил он."Владимир Владимирович, мы сейчас обсуждаем на площадке правительства. Я думаю, что мы этот вопрос доведем до конца", - доложил глава РЖД.Белозеров в августе прошлого года в интервью РИА Новости говорил, что РЖД в качестве возможных компромиссных вариантов предлагают сделать перевозку контейнеров в полувагонах чуть дороже или ограничить полигоны курсирования.
https://ria.ru/20210326/bilety-1603035623.html
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Путин задал главе РЖД "очень профессиональный" вопрос о полувагонах
«Вы задаете профессиональный вопрос. Очень профессиональный». Путин удивил главу РЖД очень большим профессионализмом.
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владимир лисин, олег белозеров, первая грузовая компания, fesco, владимир путин, трансконтейнер, экономика

Глава РЖД отметил профессионализм Путина в вопросах грузоперевозок

14:49 06.04.2021 (обновлено: 14:59 06.04.2021)
 
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался о возможности перевозки контейнеров в полувагонах, гендиректор компании ответил, что вопрос обсуждается.
Бизнесмен Владимир Лисин, которому подконтрольна "Первая грузовая компания" (ПГК), предложил вновь разрешить запрещенную несколько лет назад перевозку контейнеров в полувагонах, писало в прошлом году РБК. Ряд игроков рынка, в том числе "Трансконтейнер" и Fesco, выступили против, указывая, в частности, на вопросы скорости, технологии и безопасности. Замгендиректора РЖД Алексей Шило говорил, что РЖД считают возможным рассмотреть идею как антикризисную меру, но ее нельзя вводить без всеми признанного безопасного способа перевозки.
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Белозеров на встрече с президентом во вторник начал докладывать о перевозках в полувагонах. "А можно туда контейнеры ставить, когда назад едут?" - спросил Путин.
"Эта дискуссия открыта, мы обсуждаем. Вы задаете очень профессиональный вопрос, мы с коллегами стараемся на него сейчас ответить, для того чтобы не ущемить операторов, поскольку у одних больше полувагонов, у других – фитинговые платформы, и, соответственно, это зависит от тарифной нагрузки", - сказал в ответ Белозеров.
Президент продолжил, что в советское время так делали. "Порожняк-то гонять зачем?", - спросил он.
"Владимир Владимирович, мы сейчас обсуждаем на площадке правительства. Я думаю, что мы этот вопрос доведем до конца", - доложил глава РЖД.
Белозеров в августе прошлого года в интервью РИА Новости говорил, что РЖД в качестве возможных компромиссных вариантов предлагают сделать перевозку контейнеров в полувагонах чуть дороже или ограничить полигоны курсирования.
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Владимир ЛисинОлег БелозеровПервая грузовая компанияFESCOВладимир ПутинТрансКонтейнерЭкономика
 
 
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