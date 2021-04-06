https://ria.ru/20210406/perevozki-1727031979.html

Глава РЖД отметил профессионализм Путина в вопросах грузоперевозок

Глава РЖД отметил профессионализм Путина в вопросах грузоперевозок

Президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался о возможности перевозки контейнеров в полувагонах, гендиректор... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:49

2021-04-06T14:59

владимир лисин

олег белозеров

первая грузовая компания

fesco

владимир путин

трансконтейнер

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался о возможности перевозки контейнеров в полувагонах, гендиректор компании ответил, что вопрос обсуждается.Бизнесмен Владимир Лисин, которому подконтрольна "Первая грузовая компания" (ПГК), предложил вновь разрешить запрещенную несколько лет назад перевозку контейнеров в полувагонах, писало в прошлом году РБК. Ряд игроков рынка, в том числе "Трансконтейнер" и Fesco, выступили против, указывая, в частности, на вопросы скорости, технологии и безопасности. Замгендиректора РЖД Алексей Шило говорил, что РЖД считают возможным рассмотреть идею как антикризисную меру, но ее нельзя вводить без всеми признанного безопасного способа перевозки.Белозеров на встрече с президентом во вторник начал докладывать о перевозках в полувагонах. "А можно туда контейнеры ставить, когда назад едут?" - спросил Путин.Президент продолжил, что в советское время так делали. "Порожняк-то гонять зачем?", - спросил он."Владимир Владимирович, мы сейчас обсуждаем на площадке правительства. Я думаю, что мы этот вопрос доведем до конца", - доложил глава РЖД.Белозеров в августе прошлого года в интервью РИА Новости говорил, что РЖД в качестве возможных компромиссных вариантов предлагают сделать перевозку контейнеров в полувагонах чуть дороже или ограничить полигоны курсирования.

https://ria.ru/20210326/bilety-1603035623.html

https://ria.ru/20210328/gruz-1603188484.html

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Путин задал главе РЖД "очень профессиональный" вопрос о полувагонах «Вы задаете профессиональный вопрос. Очень профессиональный». Путин удивил главу РЖД очень большим профессионализмом. 2021-04-06T14:49 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир лисин, олег белозеров, первая грузовая компания, fesco, владимир путин, трансконтейнер, экономика