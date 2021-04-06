Глава РЖД отметил профессионализм Путина в вопросах грузоперевозок
14:49 06.04.2021 (обновлено: 14:59 06.04.2021)
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым поинтересовался о возможности перевозки контейнеров в полувагонах, гендиректор компании ответил, что вопрос обсуждается.
Бизнесмен Владимир Лисин, которому подконтрольна "Первая грузовая компания" (ПГК), предложил вновь разрешить запрещенную несколько лет назад перевозку контейнеров в полувагонах, писало в прошлом году РБК. Ряд игроков рынка, в том числе "Трансконтейнер" и Fesco, выступили против, указывая, в частности, на вопросы скорости, технологии и безопасности. Замгендиректора РЖД Алексей Шило говорил, что РЖД считают возможным рассмотреть идею как антикризисную меру, но ее нельзя вводить без всеми признанного безопасного способа перевозки.
Белозеров на встрече с президентом во вторник начал докладывать о перевозках в полувагонах. "А можно туда контейнеры ставить, когда назад едут?" - спросил Путин.
"Эта дискуссия открыта, мы обсуждаем. Вы задаете очень профессиональный вопрос, мы с коллегами стараемся на него сейчас ответить, для того чтобы не ущемить операторов, поскольку у одних больше полувагонов, у других – фитинговые платформы, и, соответственно, это зависит от тарифной нагрузки", - сказал в ответ Белозеров.
Президент продолжил, что в советское время так делали. "Порожняк-то гонять зачем?", - спросил он.
"Владимир Владимирович, мы сейчас обсуждаем на площадке правительства. Я думаю, что мы этот вопрос доведем до конца", - доложил глава РЖД.
Белозеров в августе прошлого года в интервью РИА Новости говорил, что РЖД в качестве возможных компромиссных вариантов предлагают сделать перевозку контейнеров в полувагонах чуть дороже или ограничить полигоны курсирования.