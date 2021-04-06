Москалькова оценила проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам вскоре примут в РФ, поскольку это не только справедливая, но и необходимая мера для благосостояния пожилых людей, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Ранее заксобрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возврате с 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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"Сегодня в Государственную Думу вновь внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам… Надеюсь, что в скором времени закон будет принят, вступит в силу и повысит благосостояние наших пенсионеров, а другие позитивные и справедливые инициативы, в частности, о введении досрочного назначения страховой пенсии по старости для лиц, имеющих 4-х и более детей также найдут отражение в законодательстве", - приводит пресс-служба слова Москальковой.
Российский омбудсмен напомнила, что ее аппарат неоднократно выступал в поддержку данной инициативы. По ее мнению, индексация пенсий работающим пенсионерам – это не только справедливая, но и необходимая мера, ведь зачастую необходимость продолжать работу после достижения пенсионного возраста связана как с небольшим размером страховых пенсий по старости, так и с дефицитом квалифицированных специалистов, повышающим востребованность профессионалов пожилого возраста, передает пресс-служба Москальковой.
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В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, а таких денег нет.