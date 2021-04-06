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Пашинян оценил возможность коалиции его партии с другими силами
Пашинян оценил возможность коалиции его партии с другими силами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что о возможности коалиции его партии "Гражданский договор" с другими силами можно будет... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:57
2021-04-06T17:03
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что о возможности коалиции его партии "Гражданский договор" с другими силами можно будет говорить лишь по итогам внеочередных парламентских выборов.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна &gt;&gt;
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян оценил возможность коалиции его партии с другими силами

16:57 06.04.2021 (обновлено: 17:03 06.04.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что о возможности коалиции его партии "Гражданский договор" с другими силами можно будет говорить лишь по итогам внеочередных парламентских выборов.

"Партия "Гражданский договор" сейчас готовится к выборам, и обсуждения в этом плане продолжаются. Что касается формирования коалиции, то об этом можно будет говорить только после подведения итогов выборов", - сказал премьер, отвечая на вопрос, пойдет ли возглавляемая им правящая партия "Гражданский договор" на выборы самостоятельно или в блоке с другими силами.

Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 16:42
Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать
Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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