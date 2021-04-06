https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727061684.html

Пашинян оценил возможность коалиции его партии с другими силами

Пашинян оценил возможность коалиции его партии с другими силами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что о возможности коалиции его партии "Гражданский договор" с другими силами можно будет... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:57

2021-04-06T16:57

2021-04-06T17:03

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что о возможности коалиции его партии "Гражданский договор" с другими силами можно будет говорить лишь по итогам внеочередных парламентских выборов.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>

https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727058195.html

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никол пашинян, армения, в мире