Пашинян оценил возможность коалиции его партии с другими силами
16:57 06.04.2021 (обновлено: 17:03 06.04.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что о возможности коалиции его партии "Гражданский договор" с другими силами можно будет говорить лишь по итогам внеочередных парламентских выборов.
"Партия "Гражданский договор" сейчас готовится к выборам, и обсуждения в этом плане продолжаются. Что касается формирования коалиции, то об этом можно будет говорить только после подведения итогов выборов", - сказал премьер, отвечая на вопрос, пойдет ли возглавляемая им правящая партия "Гражданский договор" на выборы самостоятельно или в блоке с другими силами.
Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных парламентских выборов 20 июня. 28 марта на встрече с жителями Армавирской области страны он заявил, что формально уйдет в отставку в апреле, чтобы запустить механизм роспуска парламента, но будет руководить правительством до выборов.