https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727058195.html

Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать

Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:42

2021-04-06T16:42

2021-04-06T17:04

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их оспаривать.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных выборов в Национальное собрание 20 июня.Он напомнил, что власти предложили провести внеочередные парламентские выборы "для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.)", и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.По словам Пашиняна, выборы в декабре 2018 года, когда он стал премьером, "были уникальными тем, что впервые с 1996 года результаты выборов не были оспорены в Конституционном суде"."Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур. Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их", - отметил глава правительства.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>

https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727052526.html

https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727050944.html

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никол пашинян, армения, в мире