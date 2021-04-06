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https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727058195.html
Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать
Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:42
2021-04-06T17:04
никол пашинян
армения
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их оспаривать.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных выборов в Национальное собрание 20 июня.Он напомнил, что власти предложили провести внеочередные парламентские выборы "для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.)", и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.По словам Пашиняна, выборы в декабре 2018 года, когда он стал премьером, "были уникальными тем, что впервые с 1996 года результаты выборов не были оспорены в Конституционном суде"."Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур. Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их", - отметил глава правительства.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна &gt;&gt;
https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727052526.html
https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727050944.html
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никол пашинян, армения, в мире

Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать

16:42 06.04.2021 (обновлено: 17:04 06.04.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их оспаривать.
Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных выборов в Национальное собрание 20 июня.
Никол Пашинян на акции своих сторонников в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
Вчера, 16:18
Пашинян высказался об отношении к нему армян
Он напомнил, что власти предложили провести внеочередные парламентские выборы "для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.)", и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.
По словам Пашиняна, выборы в декабре 2018 года, когда он стал премьером, "были уникальными тем, что впервые с 1996 года результаты выборов не были оспорены в Конституционном суде".
"Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур. Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их", - отметил глава правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
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Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>
 
Никол ПашинянАрменияВ мире
 
 
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