https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727058195.html
Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать
Пашинян пообещал провести выборы так, чтобы не было повода их оспаривать
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:42
2021-04-06T16:42
2021-04-06T17:04
никол пашинян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603347980_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_d85fbbbcb031bbb9339f47e626da1867.jpg
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их оспаривать.Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных выборов в Национальное собрание 20 июня.Он напомнил, что власти предложили провести внеочередные парламентские выборы "для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.)", и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.По словам Пашиняна, выборы в декабре 2018 года, когда он стал премьером, "были уникальными тем, что впервые с 1996 года результаты выборов не были оспорены в Конституционном суде"."Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур. Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их", - отметил глава правительства.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>
https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727052526.html
https://ria.ru/20210406/pashinyan-1727050944.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603347980_564:393:2771:2048_1920x0_80_0_0_6dc5a928b66e9592e2d2dfd8ec40f739.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил РИА Новости, что досрочные парламентские выборы в стране будут проведены таким образом, чтобы не было повода их оспаривать.
Ранее Пашинян анонсировал проведение внеочередных выборов в Национальное собрание 20 июня.
Он напомнил, что власти предложили провести внеочередные парламентские выборы "для выхода из напряженной политической ситуации, сложившейся после Арцахской войны (эскалации конфликта в Карабахе осенью 2020 года – ред.)", и недавно в результате обсуждений с парламентской и внепарламентской оппозицией было принято решение о проведении внеочередных выборов 20 июня.
По словам Пашиняна, выборы в декабре 2018 года, когда он стал премьером, "были уникальными тем, что впервые с 1996 года результаты выборов не были оспорены в Конституционном суде".
"Нам удалось обеспечить полностью прозрачные, свободные и справедливые выборы, результаты которых были приняты всеми. Они также получили высокую оценку международных наблюдательных структур. Убежден, что предстоящие выборы также пройдут на высоком уровне. Уверен, что и на этот раз наш народ своим свободным волеизъявлением сформирует легитимные власти. Мы можем обеспечить проведение таких выборов, чтобы не было повода оспаривать их", - отметил глава правительства.