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Пашинян оценил отношения с Россией
Пашинян оценил отношения с Россией
Армянский премьер Никол Пашинян в преддверии визита в Москву и запланированной на 7 апреля встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:36
2021-04-06T17:05
россия
никол пашинян
евразийский экономический союз
одкб
владимир путин
армения
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в преддверии визита в Москву и запланированной на 7 апреля встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил РИА Новости, что отношения с Россией были и будут приоритетом правительства Армении.До прихода к власти в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом."Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами", - сказал глава кабмина.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна &gt;&gt;
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россия, никол пашинян, евразийский экономический союз, одкб, владимир путин, армения

Пашинян оценил отношения с Россией

16:36 06.04.2021 (обновлено: 17:05 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает на Площади Республики в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает на Площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в преддверии визита в Москву и запланированной на 7 апреля встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил РИА Новости, что отношения с Россией были и будут приоритетом правительства Армении.
До прихода к власти в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом.
"Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами", - сказал глава кабмина.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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РоссияНикол ПашинянЕвразийский экономический союзОДКБВладимир ПутинАрмения
 
 
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