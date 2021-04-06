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Пашинян оценил отношения с Россией
Пашинян оценил отношения с Россией
Армянский премьер Никол Пашинян в преддверии визита в Москву и запланированной на 7 апреля встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:36
2021-04-06T16:36
2021-04-06T17:05
россия
никол пашинян
евразийский экономический союз
одкб
владимир путин
армения
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян в преддверии визита в Москву и запланированной на 7 апреля встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил РИА Новости, что отношения с Россией были и будут приоритетом правительства Армении.До прихода к власти в 2018 году Пашинян высказывался критически в адрес объединений, членом которых является РФ - ЕАЭС и ОДКБ. Однако после того, как стал премьером, отказался от резких перемен во внешней политике. Между тем эксперты считают его окружение больше настроенным на сотрудничество с Западом."Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия и многовековых дружественных связей между нашими народами", - сказал глава кабмина.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html
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россия, никол пашинян, евразийский экономический союз, одкб, владимир путин, армения