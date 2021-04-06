Пашинян заявил о нормализации отношений с военными
16:12 06.04.2021 (обновлено: 17:06 06.04.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что его отношения с армянскими военными нормализовались, армия вместе с кабмином работает над укреплением безопасности страны.
"Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны", - сказал глава правительства.
Пашинян настаивает, что назначенным главой генштаба вооруженных сил страны считается Артак Давтян, а не уволенный ранее Оник Гаспарян. Несмотря на то, что президент Армен Саркисян повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступает в должность автоматически. Гаспарян в свою очередь заявил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов". По мнению адвокатов Гаспаряна, их доверитель может исполнять свои обязанности начальника генштаба. Такой вывод защитник сделал из решения Административного суда о мерах по обеспечению иска Гаспаряна.
Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе".
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Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.