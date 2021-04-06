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Пашинян заявил о нормализации отношений с военными
Пашинян заявил о нормализации отношений с военными
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что его отношения с армянскими военными нормализовались, армия вместе с кабмином работает... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:12
2021-04-06T17:06
оник гаспарян
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что его отношения с армянскими военными нормализовались, армия вместе с кабмином работает над укреплением безопасности страны."Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны", - сказал глава правительства.Пашинян настаивает, что назначенным главой генштаба вооруженных сил страны считается Артак Давтян, а не уволенный ранее Оник Гаспарян. Несмотря на то, что президент Армен Саркисян повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступает в должность автоматически. Гаспарян в свою очередь заявил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов". По мнению адвокатов Гаспаряна, их доверитель может исполнять свои обязанности начальника генштаба. Такой вывод защитник сделал из решения Административного суда о мерах по обеспечению иска Гаспаряна.Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна &gt;&gt;
https://ria.ru/20210330/armeniya-1603354860.html
https://ria.ru/20210320/pashinyan-1602116175.html
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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Пашинян заявил о нормализации отношений с военными

16:12 06.04.2021 (обновлено: 17:06 06.04.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью РИА Новости, что его отношения с армянскими военными нормализовались, армия вместе с кабмином работает над укреплением безопасности страны.
"Ситуация с Генеральным штабом Вооруженных сил урегулирована, и армия вместе с правительством полноценно продолжит шаги по обеспечению безопасности и укреплению страны", - сказал глава правительства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 08:00
"Покорно передам власть". Кто возглавит Армению после отставки Пашиняна
Пашинян настаивает, что назначенным главой генштаба вооруженных сил страны считается Артак Давтян, а не уволенный ранее Оник Гаспарян. Несмотря на то, что президент Армен Саркисян повторно не утвердил предложение Пашиняна о назначении Давтяна, по закону он вступает в должность автоматически. Гаспарян в свою очередь заявил, что "выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов". По мнению адвокатов Гаспаряна, их доверитель может исполнять свои обязанности начальника генштаба. Такой вывод защитник сделал из решения Административного суда о мерах по обеспечению иска Гаспаряна.
Ранее Пашинян заявил, что Гаспарян покидает пост: президент отказался подписывать соответствующий указ, но не направил документ в Конституционный суд, что привело к автоматической отставке военачальника. Гаспарян обратился в Административный суд и пообещал "продолжить служить народу в другом статусе".
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 13:54
Пашинян заявил, что не уедет из Армении
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Читайте полный текст интервью Никола Пашиняна >>
 
Оник ГаспарянНикол ПашинянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
 
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