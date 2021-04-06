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РЕК возмущен "варварской акцией" в Петербурге
РЕК возмущен "варварской акцией" в Петербурге
Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:03
2021-04-06T18:03
2021-04-06T18:04
религия и мировоззрение
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российский еврейский конгресс
пушкин
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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать виновных по всей строгости закона, сообщила пресс-служба РЕК.По данным РЕК, в городе Пушкин, входящем в состав Пушкинского района Петербурга, осквернен мемориал жертвам Холокоста "Формула скорби": вандалы сделали белой краской оскорбительную надпись. "Оскорбительные каракули на памятнике вскоре были удалены, но при этом пострадал сам монумент: поверхность была поцарапана, а шрифт, покрытый золотой краской, частично стерся, в результате потребуется реставрация", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Также, по данным пресс-службы, еврейская община Петербурга готовит обращение в администрацию Пушкина с просьбой принять меры по предотвращению таких преступлений."Осквернено место, где почти 80 лет нацисты уничтожали ни в чем не повинных евреев. Прискорбно, что современным нацистам казненные до сих пор мешают спокойно жить", - подытожили в конгрессе.По информации РЕК, памятник "Формула скорби" был установлен в 1991 по инициативе еврейской общины в память о жертвах нацизма, убитых в Пушкине в 1941 году.Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса. РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности
https://ria.ru/20210325/kholokost-1602885290.html
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россия, российский еврейский конгресс, пушкин, санкт-петербург
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать виновных по всей строгости закона, сообщила пресс-служба РЕК.
По данным РЕК, в городе Пушкин, входящем в состав Пушкинского района Петербурга, осквернен мемориал жертвам Холокоста "Формула скорби": вандалы сделали белой краской оскорбительную надпись. "Оскорбительные каракули на памятнике вскоре были удалены, но при этом пострадал сам монумент: поверхность была поцарапана, а шрифт, покрытый золотой краской, частично стерся, в результате потребуется реставрация", - говорится в сообщении пресс-службы организации.
"Российский еврейский конгресс возмущен этой варварской акцией в регионе с одной из крупнейших еврейских общин страны. Мы призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование преступления, найти преступников и наказать по всей строгости закона, чтобы их безнаказанность не привела к новым злодеяниям. Мы будем внимательно следить за ходом следствия", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, еврейская община Петербурга готовит обращение в администрацию Пушкина с просьбой принять меры по предотвращению таких преступлений.
"Осквернено место, где почти 80 лет нацисты уничтожали ни в чем не повинных евреев. Прискорбно, что современным нацистам казненные до сих пор мешают спокойно жить", - подытожили в конгрессе.
По информации РЕК, памятник "Формула скорби" был установлен в 1991 по инициативе еврейской общины в память о жертвах нацизма, убитых в Пушкине в 1941 году.
Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса. РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности