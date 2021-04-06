Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210406/oskvernenie-1727076292.html
РЕК возмущен "варварской акцией" в Петербурге
РЕК возмущен "варварской акцией" в Петербурге
Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T18:03
2021-04-06T18:04
религия и мировоззрение
россия
российский еврейский конгресс
пушкин
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151241/61/1512416139_0:177:2001:1302_1920x0_80_0_0_c325420166981ca5b065856d7aff102c.jpg
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать виновных по всей строгости закона, сообщила пресс-служба РЕК.По данным РЕК, в городе Пушкин, входящем в состав Пушкинского района Петербурга, осквернен мемориал жертвам Холокоста "Формула скорби": вандалы сделали белой краской оскорбительную надпись. "Оскорбительные каракули на памятнике вскоре были удалены, но при этом пострадал сам монумент: поверхность была поцарапана, а шрифт, покрытый золотой краской, частично стерся, в результате потребуется реставрация", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Также, по данным пресс-службы, еврейская община Петербурга готовит обращение в администрацию Пушкина с просьбой принять меры по предотвращению таких преступлений."Осквернено место, где почти 80 лет нацисты уничтожали ни в чем не повинных евреев. Прискорбно, что современным нацистам казненные до сих пор мешают спокойно жить", - подытожили в конгрессе.По информации РЕК, памятник "Формула скорби" был установлен в 1991 по инициативе еврейской общины в память о жертвах нацизма, убитых в Пушкине в 1941 году.Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса. РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности
https://ria.ru/20210325/kholokost-1602885290.html
https://ria.ru/20210126/antisemitizm-1594610290.html
россия
пушкин
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151241/61/1512416139_14:0:1985:1478_1920x0_80_0_0_4d0df566b53ba43692b0d027ddd75144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российский еврейский конгресс, пушкин, санкт-петербург

РЕК возмущен "варварской акцией" в Петербурге

18:03 06.04.2021 (обновлено: 18:04 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗвезда Давида
Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать виновных по всей строгости закона, сообщила пресс-служба РЕК.
По данным РЕК, в городе Пушкин, входящем в состав Пушкинского района Петербурга, осквернен мемориал жертвам Холокоста "Формула скорби": вандалы сделали белой краской оскорбительную надпись. "Оскорбительные каракули на памятнике вскоре были удалены, но при этом пострадал сам монумент: поверхность была поцарапана, а шрифт, покрытый золотой краской, частично стерся, в результате потребуется реставрация", - говорится в сообщении пресс-службы организации.
"Российский еврейский конгресс возмущен этой варварской акцией в регионе с одной из крупнейших еврейских общин страны. Мы призываем правоохранительные органы провести тщательное расследование преступления, найти преступников и наказать по всей строгости закона, чтобы их безнаказанность не привела к новым злодеяниям. Мы будем внимательно следить за ходом следствия", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-службы, еврейская община Петербурга готовит обращение в администрацию Пушкина с просьбой принять меры по предотвращению таких преступлений.
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
25 марта, 20:51
Против профессора, назвавшего Холокост мифом, возбудили уголовное дело
"Осквернено место, где почти 80 лет нацисты уничтожали ни в чем не повинных евреев. Прискорбно, что современным нацистам казненные до сих пор мешают спокойно жить", - подытожили в конгрессе.
По информации РЕК, памятник "Формула скорби" был установлен в 1991 по инициативе еврейской общины в память о жертвах нацизма, убитых в Пушкине в 1941 году.
Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса. РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 12:24Религия и мировоззрение
Генсек ООН рассказал о росте антисемитизма во время пандемии
 
Религия и мировоззрениеРоссияРоссийский еврейский конгрессПушкинСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:39В Комсомольске-на-Амуре нашли тело тринадцатилетнего подростка
04:37ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
04:15Исследование выявило нервные расстройства у трети переболевших COVID-19
04:03Рябков назвал условие возвращения российского посла в США
03:55В России в 2020 году возросло число "вспышек" загрязнения воздуха
03:43Фрегат "Маршал Шапошников" поразил "Калибром" мишень в Японском море
03:35Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах
03:05Источники сообщили о перенесении запуска ракеты "Союз" с космодрома Куру
02:43Специалисты в Словакии не смогли дать оценку российской вакцине
02:36В МВД раскрыли детали возможных изменений в паспортах россиян
02:26"Известия": в России могут увеличить пенсионный налоговый вычет
02:15В Банке России назвали варианты развития ситуации с ключевой ставкой
02:12Эксперт дал совет, как заработать на собственных деньгах
02:12Экономист посоветовал, как выбрать банк для открытия счета
01:45Депутат Рады раскрыл истинную цель Зеленского
01:12Аналитик посоветовал скупать золото
00:46Глава МИД Украины рассказал, в каком случае Киев откроет огонь в Донбассе
00:33В ДТП с автобусами в Мексике погибли 16 человек
00:28Москалькова рассказала, от чего зависят здоровье и благополучие населения
00:24Православные христиане встречают Благовещение
Лента новостейМолния