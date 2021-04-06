https://ria.ru/20210406/oskvernenie-1727076292.html

РЕК возмущен "варварской акцией" в Петербурге

РЕК возмущен "варварской акцией" в Петербурге

Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:03

2021-04-06T18:03

2021-04-06T18:04

религия и мировоззрение

россия

российский еврейский конгресс

пушкин

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151241/61/1512416139_0:177:2001:1302_1920x0_80_0_0_c325420166981ca5b065856d7aff102c.jpg

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Российский еврейский конгресс призывает правоохранителей провести тщательное расследование осквернения памятника жертвам Холокоста в Петербурге и наказать виновных по всей строгости закона, сообщила пресс-служба РЕК.По данным РЕК, в городе Пушкин, входящем в состав Пушкинского района Петербурга, осквернен мемориал жертвам Холокоста "Формула скорби": вандалы сделали белой краской оскорбительную надпись. "Оскорбительные каракули на памятнике вскоре были удалены, но при этом пострадал сам монумент: поверхность была поцарапана, а шрифт, покрытый золотой краской, частично стерся, в результате потребуется реставрация", - говорится в сообщении пресс-службы организации.Также, по данным пресс-службы, еврейская община Петербурга готовит обращение в администрацию Пушкина с просьбой принять меры по предотвращению таких преступлений."Осквернено место, где почти 80 лет нацисты уничтожали ни в чем не повинных евреев. Прискорбно, что современным нацистам казненные до сих пор мешают спокойно жить", - подытожили в конгрессе.По информации РЕК, памятник "Формула скорби" был установлен в 1991 по инициативе еврейской общины в память о жертвах нацизма, убитых в Пушкине в 1941 году.Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного еврейского конгресса. РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности

https://ria.ru/20210325/kholokost-1602885290.html

https://ria.ru/20210126/antisemitizm-1594610290.html

россия

пушкин

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский еврейский конгресс, пушкин, санкт-петербург