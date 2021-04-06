https://ria.ru/20210406/nefrolog-1727086030.html

Обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга освободили от должности

Обвиняемого в убийстве нефролога из Петербурга освободили от должности

Обвиняемый в убийстве супруги в 2010 году главный врач-нефролог Петербурга Александр Земченков освобожден от должности на основании личного заявления, сообщил... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T18:52

2021-04-06T18:52

2021-04-06T18:52

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве супруги в 2010 году главный врач-нефролог Петербурга Александр Земченков освобожден от должности на основании личного заявления, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению."На основании личного заявления, поступившего в комитет по здравоохранению, главный внештатный специалист-нефролог Александр Земченков освобожден от занимаемой должности. Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время", - сообщили в комитете.Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 27 апреля главного врача-нефролога города Александра Земченкова, обвиняемого в убийстве жены в 2010 году. Дело об убийстве было возбуждено в марте 2010 года после исчезновения жены Земченкова – матери троих детей, работавшей врачом в роддоме. СК РФ полагает, что Земченков в квартире дома по улице Чапыгина в Петербурге в ходе ссоры убил супругу, после чего "расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры".

https://ria.ru/20210402/zemchenkova-1603932213.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия