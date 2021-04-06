https://ria.ru/20210406/nato-1727100261.html

Зеленский обсудил с премьером Канады перспективы вступления в НАТО

Зеленский обсудил с премьером Канады перспективы вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил канадскому премьеру Джастину Трюдо, что рассчитывает на поддержку Канады в получении плана действий по членству в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:44

2021-04-06T20:44

2021-04-06T20:44

россия

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

дмитрий песков

андерс фог расмуссен

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 6 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил канадскому премьеру Джастину Трюдо, что рассчитывает на поддержку Канады в получении плана действий по членству в НАТО.Ранее Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в регионе. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутренние проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик присоединение к альянсу и вовсе неприемлемая перспектива."Спасибо, Джастин Трюдо, что в сложные времена Канада всегда рядом с Украиной. Содействие Канады в получении Плана действий по членству в НАТО будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей. Буду рад приветствовать на саммите крымской платформы 23 августа", - написал Зеленский в Twitter во вторник.По информации пресс-службы главы государства, Зеленский по телефону проинформировал премьера Канады о нарушении режима прекращения огня в Донбассе, а также о "повышении военной угрозы со стороны России". Зеленский также отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию."Глава украинского государства поблагодарил за сотрудничество в рамках канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для вооруженных сил Украины, в частности, увеличение количества канадских военных инструкторов в нашей стране", - говорится в сообщении на сайте главы государства.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины являются нелегитимными и будут восприниматься как агрессия против субъектов РФ.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

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россия, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, андерс фог расмуссен, киев, украина, в мире