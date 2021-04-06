https://ria.ru/20210406/nato-1727073272.html

В НАТО пообещали помочь Украине развивать вооруженные силы

В НАТО пообещали помочь Украине развивать вооруженные силы

НАТО проводит политику "открытых дверей" в отношении приема новых членов, но ожидает, что Украина сосредоточится на внутренних реформах и развитии собственной... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T17:48

2021-04-06T17:48

2021-04-06T18:20

верховная рада украины

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

нато

киев

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 апр - РИА Новости. НАТО проводит политику "открытых дверей" в отношении приема новых членов, но ожидает, что Украина сосредоточится на внутренних реформах и развитии собственной обороны по стандартам альянса, заявил РИА Новости представитель альянса, комментируя недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского."Украина является ценным и долгосрочным партнером НАТО, и за последние годы мы еще больше продвинулись как в политическом диалоге, так и в практическом сотрудничестве. НАТО проводит политику "открытых дверей" в отношении членства в альянсе, союзники привержены своим решениям, принятым на саммите в Бухаресте в 2008 году. В то же время, мы ожидаем, что Украина продолжит концентрировать усилия на внутренних реформах, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО", - сообщил представитель НАТО РИА Новости.Он подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники не признаю́т и не призна́ют незаконную аннексию Россией Крыма и остаются серьезно обеспокоены продолжающейся дестабилизацией России на Восточной Украине, включая ее недавнее военное наращивание и продолжающиеся нарушения режима прекращения огня".Собеседник РИА Новости добавил, что альянс "продолжит поддерживать Украину в укреплении потенциала вооруженных сил, а также способствуя более широким реформам, которые помогают стране продвигаться вперед в ее евроатлантических устремлениях".Ранее Зеленский сообщил, что в беседе генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс - это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он отметил, что предоставление Украине Плана действий по членству в альянсе "станет настоящим сигналом для РФ". Отмечается, что Зеленский и Столтенберг обсудили также увеличение количества нарушений режима тишины на Донбасе. Зеленский также проинформировал Столтенберга якобы о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям. Зеленский призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, отмечал пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20210406/zelenskiy-1604422783.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1727032267.html

киев

украина

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верховная рада украины, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, нато, киев, украина, в мире