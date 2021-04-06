https://ria.ru/20210406/nato-1604432476.html

В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Украины в НАТО

В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО только навредит стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T13:16

2021-04-06T13:16

2021-04-06T19:15

донбасс

владимир зеленский

дмитрий песков

йенс столтенберг

нато

украина

в мире

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО только навредит стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что членство в блоке — это единственный путь к окончанию конфликта."Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", — отметил представитель Кремля.Он напомнил, что для миллионов людей, которые живут в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, такое решение неприемлемо. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году власти страны провозгласили вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Его ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604422469.html

https://ria.ru/20210405/forpost-1604240699.html

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донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, украина, в мире