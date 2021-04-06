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В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Украины в НАТО
В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО только навредит стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T13:16
2021-04-06T19:15
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
украина
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО только навредит стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что членство в блоке — это единственный путь к окончанию конфликта."Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", — отметил представитель Кремля.Он напомнил, что для миллионов людей, которые живут в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, такое решение неприемлемо. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году власти страны провозгласили вступление в НАТО целью внешней политики. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Его ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210406/soglasheniya-1604422469.html
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донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, украина, в мире

В Кремле рассказали о возможных последствиях вступления Украины в НАТО

13:16 06.04.2021 (обновлено: 19:15 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО только навредит стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что членство в блоке — это единственный путь к окончанию конфликта.
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"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию. Потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей", — отметил представитель Кремля.
Он напомнил, что для миллионов людей, которые живут в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, такое решение неприемлемо.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В 2016 году власти страны провозгласили вступление в НАТО целью внешней политики.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Она стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Его ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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