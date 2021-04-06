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Илон Маск разбогател за сутки на шесть миллиардов долларов
Илон Маск разбогател за сутки на шесть миллиардов долларов
Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:34
2021-04-06T10:38
илон маск
tesla motors
джефф безос
forbes
spacex
технологии
экономика
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Он занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов.Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.Акции Tesla в понедельник подорожали на 4,4% - до 691,05 доллара, при этом в ходе предварительных торгов рост достигал 8%. В пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.
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илон маск, tesla motors, джефф безос, forbes, spacex, технологии, экономика

Илон Маск разбогател за сутки на шесть миллиардов долларов

10:34 06.04.2021 (обновлено: 10:38 06.04.2021)
 
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Paul Sancya
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.
Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Он занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов.
Владелец SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 16:02
Маск дал совет российским ракетостроителям
Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.
Акции Tesla в понедельник подорожали на 4,4% - до 691,05 доллара, при этом в ходе предварительных торгов рост достигал 8%. В пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.
 
Илон МаскTesla motorsДжефф БезосForbesSpaceXТехнологииЭкономика
 
 
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