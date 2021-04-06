https://ria.ru/20210406/mask-1604400353.html
Илон Маск разбогател за сутки на шесть миллиардов долларов
Илон Маск разбогател за сутки на шесть миллиардов долларов
Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T10:34
2021-04-06T10:34
2021-04-06T10:38
илон маск
tesla motors
джефф безос
forbes
spacex
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_7abc7a83e721b6f4fb84273e95915c57.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Он занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов.Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.Акции Tesla в понедельник подорожали на 4,4% - до 691,05 доллара, при этом в ходе предварительных торгов рост достигал 8%. В пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210405/mask-1604312266.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150206/99/1502069956_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_d76656d71d2f0171c83cfd2215e89114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, tesla motors, джефф безос, forbes, spacex, технологии, экономика