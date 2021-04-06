https://ria.ru/20210406/mask-1604400353.html

Илон Маск разбогател за сутки на шесть миллиардов долларов

Илон Маск разбогател за сутки на шесть миллиардов долларов

Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T10:34

2021-04-06T10:34

2021-04-06T10:38

илон маск

tesla motors

джефф безос

forbes

spacex

технологии

экономика

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Состояние Илона Маска, владеющего долями в компаниях SpaceX и Tesla, за сутки подскочило на 6 миллиардов долларов благодаря росту стоимости акций американского производителя электромобилей, свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.Теперь состояние Маска оценивается в 169,8 миллиарда долларов. Он занимает вторую строчку рейтинга после основателя Amazon Джеффа Безоса, чей капитал составляет 188,6 миллиарда долларов.Как отмечает Forbes, большая часть состояния Маска приходится на пакет в Tesla. Ему принадлежит 21% акций компании.Акции Tesla в понедельник подорожали на 4,4% - до 691,05 доллара, при этом в ходе предварительных торгов рост достигал 8%. В пятницу компания отчиталась о росте производства и поставок в первом квартале почти вдвое в годовом выражении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210405/mask-1604312266.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, джефф безос, forbes, spacex, технологии, экономика