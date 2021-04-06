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Лавров назвал реакцию США на поведение Киева в Донбассе разочаровывающей
Лавров назвал реакцию США на поведение Киева в Донбассе разочаровывающей
Реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:21
2021-04-06T12:36
россия
ситуация в днр и лнр
москва
сша
киев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр - РИА Новости. Реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает. По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях" , - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой.
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россия, ситуация в днр и лнр, москва, сша, киев

Лавров назвал реакцию США на поведение Киева в Донбассе разочаровывающей

12:21 06.04.2021 (обновлено: 12:36 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр - РИА Новости. Реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает. По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях" , - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов перед расширенным заседанием комитета Совета Федерации по международным делам - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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