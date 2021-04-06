https://ria.ru/20210406/lavrov-1604419137.html

Лавров назвал реакцию США на поведение Киева в Донбассе разочаровывающей

Лавров назвал реакцию США на поведение Киева в Донбассе разочаровывающей

Реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:21

2021-04-06T12:21

2021-04-06T12:36

россия

ситуация в днр и лнр

москва

сша

киев

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НЬЮ-ДЕЛИ, 6 апр - РИА Новости. Реакция США и Запада на поведение Киева в Донбассе разочаровывает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается заявлений украинского руководства, на этот счет было много аналитических статей, репортажей. Нас это тревожит, мы об этом говорим и нашим европейским коллегам, надеемся, что соответствующее понимание того, что происходит, имеется и в Вашингтоне. К огромному сожалению, пока действия и реакция наших западных коллег на наращивание военной структуры, на переброску войск к линии соприкосновения в Донбассе разочаровывает. По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях" , - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров со своим индийским коллегой.

https://ria.ru/20210331/antonov-1603681573.html

россия

москва

сша

киев

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2021

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россия, ситуация в днр и лнр, москва, сша, киев