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Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата
Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T03:07
2021-04-06T03:07
россия
погода
климат
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
япония
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что глобальное потепление ведет к тому, что к середине текущего века климат в южных регионах России станет более засушливым. Также климатологи предупреждают, что в стране вырастет количество опасных природных явлений.Он уточнил, что меры адаптации ясны, необходимо применять их.В 2019 году правительство РФ приняло первый национальный план адаптации к изменениям климата. Документ носит методический характер и обязывает ведомства, промышленность и регионы принять свои планы адаптации.
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россия, погода, климат, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, япония, общество

Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата

03:07 06.04.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что глобальное потепление ведет к тому, что к середине текущего века климат в южных регионах России станет более засушливым. Также климатологи предупреждают, что в стране вырастет количество опасных природных явлений.
"Есть такое понятие - адаптация к изменениям климата. Это же не ядерная война, когда все - катастрофа случилась, а это постепенный процесс, к которому надо адаптироваться. Нужно инвестировать в обводнения, в мелиорацию… Япония, какая сложная страна, со сложными климатическими и сейсмическими условиями, а они адаптировались и показывают экономический рост. У нас также это надо делать (адаптироваться - ред.)", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что меры адаптации ясны, необходимо применять их.
В 2019 году правительство РФ приняло первый национальный план адаптации к изменениям климата. Документ носит методический характер и обязывает ведомства, промышленность и регионы принять свои планы адаптации.
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