https://ria.ru/20210406/klimat-1604378135.html

Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата

Вильфанд обратился к россиянам из-за изменений климата

Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T03:07

2021-04-06T03:07

2021-04-06T03:07

россия

погода

климат

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

япония

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Изменения климата не происходят стремительно, необходимо адаптироваться к ним, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в Гидрометцентре предупредили о том, что глобальное потепление ведет к тому, что к середине текущего века климат в южных регионах России станет более засушливым. Также климатологи предупреждают, что в стране вырастет количество опасных природных явлений.Он уточнил, что меры адаптации ясны, необходимо применять их.В 2019 году правительство РФ приняло первый национальный план адаптации к изменениям климата. Документ носит методический характер и обязывает ведомства, промышленность и регионы принять свои планы адаптации.

https://ria.ru/20210403/ugroza-1604114714.html

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япония

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2021

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россия, погода, климат, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, япония, общество