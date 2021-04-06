https://ria.ru/20210406/kirienko-1727091315.html

Россия может гордиться уникальными IT-компаниями, заявил Кириенко

Россия может гордиться уникальными IT-компаниями, заявил Кириенко

Россия сегодня одна из немногих стран, которая может гордиться своими уникальными интернет-компаниями, заявил первый замруководителя администрации президента РФ РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:37

2021-04-06T19:37

2021-04-06T19:37

россия

сергей кириенко

технологии

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия сегодня одна из немногих стран, которая может гордиться своими уникальными интернет-компаниями, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Конечно, интернет сегодня это безграничное пространство развития с точки зрения образования, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения возможности реализовать свои бизнес-идеи, социальные проекты. Возможность получения информации - это ключевое условие развития и конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом. Россия - одна из немногих стран, которая по праву может гордиться уникальными компаниями и уникальными людьми, которые создавали эти компании",- сказал Кириенко, выступая на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.По его словам, Россия также одна из немногих стран, где национальные социальные сети превосходят иностранные, есть также свои антивирусы и интернет-торговля."Мы считаем, что качество российских программистов, интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоной своего развития программирование, современное развитие интернет-технологий, они настолько сильны, что Россия по праву может быть одним из мировых лидеров в этих направлениях. И задача государства в этих условиях поддержать первые шаги", - заключил Кириенко.

https://ria.ru/20210406/internet-rynok-1727089028.html

россия

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россия, сергей кириенко, технологии, общество