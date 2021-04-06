https://ria.ru/20210406/kirienko-1727091315.html
Россия может гордиться уникальными IT-компаниями, заявил Кириенко
Россия может гордиться уникальными IT-компаниями, заявил Кириенко
Россия сегодня одна из немногих стран, которая может гордиться своими уникальными интернет-компаниями, заявил первый замруководителя администрации президента РФ РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:37
2021-04-06T19:37
2021-04-06T19:37
россия
сергей кириенко
технологии
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия сегодня одна из немногих стран, которая может гордиться своими уникальными интернет-компаниями, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Конечно, интернет сегодня это безграничное пространство развития с точки зрения образования, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения возможности реализовать свои бизнес-идеи, социальные проекты. Возможность получения информации - это ключевое условие развития и конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом. Россия - одна из немногих стран, которая по праву может гордиться уникальными компаниями и уникальными людьми, которые создавали эти компании",- сказал Кириенко, выступая на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.По его словам, Россия также одна из немногих стран, где национальные социальные сети превосходят иностранные, есть также свои антивирусы и интернет-торговля."Мы считаем, что качество российских программистов, интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоной своего развития программирование, современное развитие интернет-технологий, они настолько сильны, что Россия по праву может быть одним из мировых лидеров в этих направлениях. И задача государства в этих условиях поддержать первые шаги", - заключил Кириенко.
https://ria.ru/20210406/internet-rynok-1727089028.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сергей кириенко, технологии, общество
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Россия
сегодня одна из немногих стран, которая может гордиться своими уникальными интернет-компаниями, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
"Конечно, интернет сегодня это безграничное пространство развития с точки зрения образования, и с точки зрения коммуникации, и с точки зрения возможности реализовать свои бизнес-идеи, социальные проекты. Возможность получения информации - это ключевое условие развития и конкурентоспособности и каждого человека, и страны в целом. Россия - одна из немногих стран, которая по праву может гордиться уникальными компаниями и уникальными людьми, которые создавали эти компании",- сказал Кириенко, выступая на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.
По его словам, Россия также одна из немногих стран, где национальные социальные сети превосходят иностранные, есть также свои антивирусы и интернет-торговля.
"Мы считаем, что качество российских программистов, интеллект и творческий потенциал россиян, которые сегодня выбирают зоной своего развития программирование, современное развитие интернет-технологий, они настолько сильны, что Россия по праву может быть одним из мировых лидеров в этих направлениях. И задача государства в этих условиях поддержать первые шаги", - заключил Кириенко.