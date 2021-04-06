https://ria.ru/20210406/genplan-1604384257.html

На Кубани приступили к разработке новых генпланов городов

На Кубани приступили к разработке новых генпланов городов

Крупные города Краснодарского края приступили к разработке новых генпланов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:09

2021-04-06T08:09

2021-04-06T08:09

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

горячий ключ

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155329/71/1553297106_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f703a59dafa6d2ffe825fc138af44447.jpg

КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Крупные города Краснодарского края приступили к разработке новых генпланов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.В документах отображены существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, резервируются участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры.Как уточнили в администрации края, первым обновленный генплан на Кубани приняли в Краснодаре в сентябре 2020 года. В Геленджике специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга собрали и проанализировали исходные данные, подготовили предложения по использованию уникальной природы в туристической деятельности, оптимизации системы расселения.По данным краевых властей, в Анапе разработали предложения сохранения пляжных территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения. В Горячем Ключе проанализировали нынешнее использование территорий, выявили проблемы, задачи и потенциал развития.Кроме того, к обновлению генеральных планов приступают в Сочи и Новороссийске, там уже разработали проекты технического задания, готовятся конкурсные процедуры.

https://ria.ru/20210312/adygeya-1600913224.html

россия

горячий ключ

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вениамин кондратьев, горячий ключ, краснодарский край, общество