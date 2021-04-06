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Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
https://ria.ru/20210406/genplan-1604384257.html
На Кубани приступили к разработке новых генпланов городов
На Кубани приступили к разработке новых генпланов городов
Крупные города Краснодарского края приступили к разработке новых генпланов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:09
2021-04-06T08:09
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
горячий ключ
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Крупные города Краснодарского края приступили к разработке новых генпланов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.В документах отображены существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, резервируются участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры.Как уточнили в администрации края, первым обновленный генплан на Кубани приняли в Краснодаре в сентябре 2020 года. В Геленджике специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга собрали и проанализировали исходные данные, подготовили предложения по использованию уникальной природы в туристической деятельности, оптимизации системы расселения.По данным краевых властей, в Анапе разработали предложения сохранения пляжных территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения. В Горячем Ключе проанализировали нынешнее использование территорий, выявили проблемы, задачи и потенциал развития.Кроме того, к обновлению генеральных планов приступают в Сочи и Новороссийске, там уже разработали проекты технического задания, готовятся конкурсные процедуры.
https://ria.ru/20210312/adygeya-1600913224.html
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россия, вениамин кондратьев, горячий ключ, краснодарский край, общество

На Кубани приступили к разработке новых генпланов городов

08:09 06.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на строящийся район в городе Геленджике
Вид на строящийся район в городе Геленджике - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Крупные города Краснодарского края приступили к разработке новых генпланов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Контракты на обновление генеральных планов уже заключили Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ. Мы стремимся сделать будущие города и станицы комфортными для сегодняшних жителей края и последующих поколений. Уходим от точечной застройки к комплексному освоению территорий, предусматриваем участки под школы, детские сады, поликлиники, зеленые зоны", - сказал Кондратьев. По его словам, каждый генплан будет прозрачным и публичным, регион привлекает жителей и представителей общественности к обсуждениям, чтобы каждый имел возможность внести свои предложения.
В документах отображены существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, резервируются участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры.
Как уточнили в администрации края, первым обновленный генплан на Кубани приняли в Краснодаре в сентябре 2020 года. В Геленджике специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга собрали и проанализировали исходные данные, подготовили предложения по использованию уникальной природы в туристической деятельности, оптимизации системы расселения.
По данным краевых властей, в Анапе разработали предложения сохранения пляжных территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения. В Горячем Ключе проанализировали нынешнее использование территорий, выявили проблемы, задачи и потенциал развития.
Кроме того, к обновлению генеральных планов приступают в Сочи и Новороссийске, там уже разработали проекты технического задания, готовятся конкурсные процедуры.
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