На Кубани приступили к разработке новых генпланов городов
КРАСНОДАР, 6 апр - РИА Новости. Крупные города Краснодарского края приступили к разработке новых генпланов, заявил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Контракты на обновление генеральных планов уже заключили Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ. Мы стремимся сделать будущие города и станицы комфортными для сегодняшних жителей края и последующих поколений. Уходим от точечной застройки к комплексному освоению территорий, предусматриваем участки под школы, детские сады, поликлиники, зеленые зоны", - сказал Кондратьев. По его словам, каждый генплан будет прозрачным и публичным, регион привлекает жителей и представителей общественности к обсуждениям, чтобы каждый имел возможность внести свои предложения.
В документах отображены существующие зеленые зоны и территории с особыми условиями использования, резервируются участки для новых парков и скверов, объектов социальной инфраструктуры.
Как уточнили в администрации края, первым обновленный генплан на Кубани приняли в Краснодаре в сентябре 2020 года. В Геленджике специалисты научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга собрали и проанализировали исходные данные, подготовили предложения по использованию уникальной природы в туристической деятельности, оптимизации системы расселения.
По данным краевых властей, в Анапе разработали предложения сохранения пляжных территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом различных сценариев изменения численности населения. В Горячем Ключе проанализировали нынешнее использование территорий, выявили проблемы, задачи и потенциал развития.
Кроме того, к обновлению генеральных планов приступают в Сочи и Новороссийске, там уже разработали проекты технического задания, готовятся конкурсные процедуры.