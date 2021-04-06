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Совладелец "Северстали" Мордашов стал самым богатым человеком в России
Совладелец "Северстали" Мордашов стал самым богатым человеком в России
Алексей Мордашов, совладелец и глава совета директоров металлургической компании "Северсталь", впервые возглавил список самых богатых граждан России в ежегодном РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T15:27
2021-04-06T21:13
россия
владимир лисин
леонид михельсон
forbes
вагит алекперов
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экономика
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Алексей Мордашов, совладелец и глава совета директоров металлургической компании "Северсталь", впервые возглавил список самых богатых граждан России в ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes.По данным издания, за год состояние Мордашова и его семьи выросло на 12,3 миллиарда долларов, достигнув отметки в 29,1 миллиарда.Таким образом, он опередил лидеров прошлогоднего рейтинга — одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина и владельца НЛМК Владимира Лисина.Сегодня Forbes оценивает состояние Потанина в 27 миллиардов долларов, Лисина — в 26,2 миллиарда.Пятерку лидеров замыкает президент "Лукойла" Вагит Алекперов (24,9 миллиарда) и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон (24,9 миллиарда).Forbes отметил, что в этом году в мировой список миллиардеров вошли 123 россиянина, год назад их было 102. При этом лидеры рейтинга ощутимо разбогатели.Так, год назад в России не было ни одного человека с состоянием, превышающим 20 миллиардов долларов, в этом году таких предпринимателей шестеро.Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних 392,3 миллиарда долларов до 606,2 миллиарда.
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россия, владимир лисин, леонид михельсон, forbes, вагит алекперов, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

Совладелец "Северстали" Мордашов стал самым богатым человеком в России

15:27 06.04.2021 (обновлено: 21:13 06.04.2021)
 
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Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Алексей Мордашов, совладелец и глава совета директоров металлургической компании "Северсталь", впервые возглавил список самых богатых граждан России в ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes.
По данным издания, за год состояние Мордашова и его семьи выросло на 12,3 миллиарда долларов, достигнув отметки в 29,1 миллиарда.
Таким образом, он опередил лидеров прошлогоднего рейтинга — одного из совладельцев "Норникеля" Владимира Потанина и владельца НЛМК Владимира Лисина.
Сегодня Forbes оценивает состояние Потанина в 27 миллиардов долларов, Лисина — в 26,2 миллиарда.
Пятерку лидеров замыкает президент "Лукойла" Вагит Алекперов (24,9 миллиарда) и председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон (24,9 миллиарда).
Forbes отметил, что в этом году в мировой список миллиардеров вошли 123 россиянина, год назад их было 102. При этом лидеры рейтинга ощутимо разбогатели.
Так, год назад в России не было ни одного человека с состоянием, превышающим 20 миллиардов долларов, в этом году таких предпринимателей шестеро.
Суммарное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних 392,3 миллиарда долларов до 606,2 миллиарда.
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РоссияВладимир ЛисинЛеонид МихельсонForbesВагит АлекперовНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
 
 
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