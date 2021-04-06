https://ria.ru/20210406/durov-1700657621.html

Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России

Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России по версии журнала Forbes. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T14:26

2021-04-06T14:26

2021-04-06T17:40

россия

telegram (приложение)

павел дуров

оаэ

сент-китс и невис

общество

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России по версии журнала Forbes.Согласно информации на русскоязычном сайте издания, Дуров занял восьмое место среди богатейших бизнесменов из России в рейтинге Forbes за 2021 год. Его состояние оценено в 17,2 миллиарда долларов (прирост за год составил 13,8 миллиарда долларов).При этом в рейтинге на международном сайте Forbes Дуров отнесен к ОАЭ, где он проживает, хотя гражданство и указано российское. Русскоязычный сайт журнала отмечает и второе гражданство Дурова — Сент-Китс и Невис.В мировом рейтинге Forbes Дуров поднялся на 112-е место. В 2020 году он занимал 565-е место, в 2019 году — 838-е место, а в 2018-м — 1394-е место.Telegram ранее в этом году привлек более одного миллиарда долларов от продажи облигаций ряду крупных инвесторов со всего мира. Держатели бондов затем будут иметь возможность конвертировать их в акции компании в случае проведения первичного публичного размещения (IPO) Telegram с десятипроцентным дисконтом к цене размещения акций.Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Дуров ранее анонсировал запуск в текущем году собственной рекламной платформы Telegram. При этом он заверил, что монетизация будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а текущие сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными и рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/znamenitosti-1604112316.html

https://ria.ru/20210406/reyting-1604445416.html

россия

оаэ

сент-китс и невис

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), павел дуров, оаэ, сент-китс и невис, общество