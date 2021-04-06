В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в многоэтажке
09:23 06.04.2021 (обновлено: 12:09 06.04.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в 12-этажном доме в Кудрово Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.
"В Кудрово утром тушили пожар в 12-этажном доме на улице Столичной. Огонь возник в квартире на 10 этаже, оказались заблокированы 10 и 11 этажи. Пожарные оказались на месте через 5 минут после вызова, с огнем справились оперативно. По предварительным данным, двух пострадавших госпитализировали во Всеволожскую больницу", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, возгорание произошло при взрыве электросамоката.
Пожар в 12-этажном здании в Ленинградской области, при котором пострадали два человека, мог произойти из-за самопроизвольного возгорания электросамоката, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.
"По предварительным данным, ночью 6 апреля в квартире произошло самопроизвольное возгорание электросамоката. На место была вызвана пожарная служба, которая локализовала пожар. Проживающие в квартире мужчина и женщина были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Проводится доследственная проверка.