https://ria.ru/20210406/dom-1604389626.html

В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

В Ленинградской области два человека пострадали при пожаре в многоэтажке

Два человека пострадали при пожаре в 12-этажном доме в Кудрово Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T09:23

2021-04-06T09:23

2021-04-06T12:09

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в 12-этажном доме в Кудрово Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства.По данным местных СМИ, возгорание произошло при взрыве электросамоката.Пожар в 12-этажном здании в Ленинградской области, при котором пострадали два человека, мог произойти из-за самопроизвольного возгорания электросамоката, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ."По предварительным данным, ночью 6 апреля в квартире произошло самопроизвольное возгорание электросамоката. На место была вызвана пожарная служба, которая локализовала пожар. Проживающие в квартире мужчина и женщина были доставлены в медицинское учреждение с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.Проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20210406/prichina-1604384581.html

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, происшествия