https://ria.ru/20210406/dietolog-1604383833.html

Диетолог рассказала, как часто можно баловать себя сладким

Диетолог рассказала, как часто можно баловать себя сладким

Есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T08:07

2021-04-06T08:07

2021-04-06T10:20

антонина стародубова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По её словам, результаты последних исследований, проводимых Роспотребнадзором в рамках Национального проекта "Демография", показали, что доля кондитерских изделий, сладостей в питании школьников очень велика. Это проблема для страны, поэтому усилия, прежде всего родителей, педагогов и врачей, должны быть направлены на то, чтобы помочь детям не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.Врач сообщила, что можно выбрать альтернативу сладостям, например, ягоды и фрукты, или можно выбирать несладкие, с низким содержанием сахара, варианты десертов, но тоже нечасто, - желе, мармелад или пастила. При этом надо обращать внимание на химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.

https://rsport.ria.ru/20210406/mozg-1604369821.html

https://rsport.ria.ru/20210405/produkty-1604211858.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонина стародубова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество