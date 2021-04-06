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Диетолог рассказала, как часто можно баловать себя сладким
Диетолог рассказала, как часто можно баловать себя сладким
Есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T08:07
2021-04-06T10:20
антонина стародубова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.По её словам, результаты последних исследований, проводимых Роспотребнадзором в рамках Национального проекта "Демография", показали, что доля кондитерских изделий, сладостей в питании школьников очень велика. Это проблема для страны, поэтому усилия, прежде всего родителей, педагогов и врачей, должны быть направлены на то, чтобы помочь детям не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.Врач сообщила, что можно выбрать альтернативу сладостям, например, ягоды и фрукты, или можно выбирать несладкие, с низким содержанием сахара, варианты десертов, но тоже нечасто, - желе, мармелад или пастила. При этом надо обращать внимание на химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.
https://rsport.ria.ru/20210406/mozg-1604369821.html
https://rsport.ria.ru/20210405/produkty-1604211858.html
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антонина стародубова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Диетолог рассказала, как часто можно баловать себя сладким

08:07 06.04.2021 (обновлено: 10:20 06.04.2021)
 
© Depositphotos / AnaumenkoБабл вафли
Бабл вафли - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© Depositphotos / Anaumenko
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Есть сладкое следует не более 1-2 раз в неделю и не поощрять с его помощью детей, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"Правило одно для всех - чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения, в средней порции блинов – 30 граммов сахара. Чтобы придерживаться рекомендаций, нужно строго контролировать количество сахара и сладостей в рационе питания и ограничивать кондитерские изделия и сладкие газированные напитки", - рассказала Стародубова, отвечая на вопрос, в каких объемах можно баловать себя сладким.
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По её словам, результаты последних исследований, проводимых Роспотребнадзором в рамках Национального проекта "Демография", показали, что доля кондитерских изделий, сладостей в питании школьников очень велика. Это проблема для страны, поэтому усилия, прежде всего родителей, педагогов и врачей, должны быть направлены на то, чтобы помочь детям не злоупотреблять сладким и выбирать здоровые альтернативы.
"Очень важно, чтобы сладкие блюда, продукты не рассматривались в качестве поощрения для детей. Нельзя действовать по схеме "ты - молодец, съешь конфетку" или "ты сегодня плохо себя вел, не будешь есть сладкое". Конфеты и прочие сладости – это "праздничное блюдо", его можно позволить съесть 1-2 раза в неделю, в субботу или в воскресенье, но не в качестве награды или наказания", - отметила Стародубова.
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Врач сообщила, что можно выбрать альтернативу сладостям, например, ягоды и фрукты, или можно выбирать несладкие, с низким содержанием сахара, варианты десертов, но тоже нечасто, - желе, мармелад или пастила. При этом надо обращать внимание на химический состав продукта и содержание в нем сахара, простых углеводов.
 
Антонина СтародубоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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