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Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля
Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля
Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:04
2021-04-06T13:59
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
борис шпигель
пензенская область
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.При этом сторона подсудимого утверждает, что эта сумма выделялась на предвыборную кампанию. На уточняющий вопрос, идет ли речь о получении 20 миллионов рублей, собеседник агентства ответил утвердительно.В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых — бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
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дело ивана белозерцева, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область

Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля

12:04 06.04.2021 (обновлено: 13:59 06.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.
При этом сторона подсудимого утверждает, что эта сумма выделялась на предвыборную кампанию.

"Даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию, а не лично Белозерцеву", — рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о получении 20 миллионов рублей, собеседник агентства ответил утвердительно.
В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых — бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
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