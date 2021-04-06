https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604416820.html
Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля
Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля
Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T12:04
2021-04-06T12:04
2021-04-06T13:59
дело ивана белозерцева
иван белозерцев
борис шпигель
пензенская область
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.При этом сторона подсудимого утверждает, что эта сумма выделялась на предвыборную кампанию. На уточняющий вопрос, идет ли речь о получении 20 миллионов рублей, собеседник агентства ответил утвердительно.В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых — бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".
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дело ивана белозерцева, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Защита экс-губернатора Пензенской области
Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля
.
При этом сторона подсудимого утверждает, что эта сумма выделялась на предвыборную кампанию.
"Даже из материалов прослушки телефонов следует, что деньги, которые следователи считают взяткой, предназначались на избирательную кампанию, а не лично Белозерцеву", — рассказал РИА Новости его адвокат Алексей Шуварин.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о получении 20 миллионов рублей, собеседник агентства ответил утвердительно.
В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых — бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.
Вскоре после задержания президент России Владимир Путин
отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".