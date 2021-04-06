https://ria.ru/20210406/belozertsev-1604416820.html

Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля

Белозерцев признал получение 20 миллионов рублей от Шпигеля

Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T12:04

2021-04-06T12:04

2021-04-06T13:59

дело ивана белозерцева

иван белозерцев

борис шпигель

пензенская область

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева признает, что тот получил 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.При этом сторона подсудимого утверждает, что эта сумма выделялась на предвыборную кампанию. На уточняющий вопрос, идет ли речь о получении 20 миллионов рублей, собеседник агентства ответил утвердительно.В марте Белозерцева и пятерых его предполагаемых соучастников, среди которых — бывший сенатор Борис Шпигель, задержали по делу о взяточничестве. Все они находятся в СИЗО.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесменов взятки имуществом и деньгами на 31 миллион рублей за предоставление компании Шпигеля "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора с жесткой формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html

пензенская область

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дело ивана белозерцева, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область