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Льготы для волонтеров из "красных зон" при поступлении в медвузы сохранят
Льготы для волонтеров из "красных зон" при поступлении в медвузы сохранят
Дополнительные баллы для поступающих в медицинские университеты волонтеров, которые работали в "красных зонах" по коронавирусу, сохранятся, заявил секретарь... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T20:53
2021-04-06T20:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общероссийский народный фронт
совет федерации рф
единая россия
андрей турчак
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дополнительные баллы для поступающих в медицинские университеты волонтеров, которые работали в "красных зонах" по коронавирусу, сохранятся, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.Он подчеркнул, что все, кто боролся и борется с COVID-19 в "красных зонах", заслужили дополнительные баллы при поступлении в медвузы,"Их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо, это будет исправлено", - подчеркнул Турчак.Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) также выступил за продление льгот и дополнительных баллов для абитуриентов, работавших в "красных зонах" во время борьбы с коронавирусом, для поступления в профильные университеты.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, общество

Льготы для волонтеров из "красных зон" при поступлении в медвузы сохранят

20:53 06.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дополнительные баллы для поступающих в медицинские университеты волонтеров, которые работали в "красных зонах" по коронавирусу, сохранятся, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

"Решение отменить льготы при поступлении в ординатуру для волонтеров считаю ошибкой. Уже переговорил на этот счет с главой Минздрава Михаилом Мурашко, мы договорились, что соответствующий приказ будет отменен, а льготы - сохранены", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.

Он подчеркнул, что все, кто боролся и борется с COVID-19 в "красных зонах", заслужили дополнительные баллы при поступлении в медвузы,
"Их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо, это будет исправлено", - подчеркнул Турчак.
Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) также выступил за продление льгот и дополнительных баллов для абитуриентов, работавших в "красных зонах" во время борьбы с коронавирусом, для поступления в профильные университеты.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общероссийский народный фронтСовет Федерации РФЕдиная РоссияАндрей ТурчакОбщество
 
 
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