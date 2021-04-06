Льготы для волонтеров из "красных зон" при поступлении в медвузы сохранят
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники входят в красную зону городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дополнительные баллы для поступающих в медицинские университеты волонтеров, которые работали в "красных зонах" по коронавирусу, сохранятся, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.
"Решение отменить льготы при поступлении в ординатуру для волонтеров считаю ошибкой. Уже переговорил на этот счет с главой Минздрава Михаилом Мурашко, мы договорились, что соответствующий приказ будет отменен, а льготы - сохранены", - сказал Турчак, которого цитирует пресс-служба партии.
Он подчеркнул, что все, кто боролся и борется с COVID-19 в "красных зонах", заслужили дополнительные баллы при поступлении в медвузы,
"Их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо, это будет исправлено", - подчеркнул Турчак.
Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) также выступил за продление льгот и дополнительных баллов для абитуриентов, работавших в "красных зонах" во время борьбы с коронавирусом, для поступления в профильные университеты.