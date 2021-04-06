https://ria.ru/20210406/bally-1727101133.html

Льготы для волонтеров из "красных зон" при поступлении в медвузы сохранят

Льготы для волонтеров из "красных зон" при поступлении в медвузы сохранят

Дополнительные баллы для поступающих в медицинские университеты волонтеров, которые работали в "красных зонах" по коронавирусу, сохранятся, заявил секретарь... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T20:53

2021-04-06T20:53

2021-04-06T20:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общероссийский народный фронт

совет федерации рф

единая россия

андрей турчак

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588259815_0:131:3023:1831_1920x0_80_0_0_e878b156f830cf710a630dd5dc57e0e4.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дополнительные баллы для поступающих в медицинские университеты волонтеров, которые работали в "красных зонах" по коронавирусу, сохранятся, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.Он подчеркнул, что все, кто боролся и борется с COVID-19 в "красных зонах", заслужили дополнительные баллы при поступлении в медвузы,"Их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо, это будет исправлено", - подчеркнул Турчак.Ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) также выступил за продление льгот и дополнительных баллов для абитуриентов, работавших в "красных зонах" во время борьбы с коронавирусом, для поступления в профильные университеты.

https://ria.ru/20210406/koronavirus-1727036799.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общероссийский народный фронт, совет федерации рф, единая россия, андрей турчак, общество